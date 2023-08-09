Каменецкий район стал первым районом-стотысячником в Беларуси по намолоту зерна

Новости Беларуси. В Беларуси появился первый район – стотысячник по намолоту зерна. Знаковый рубеж взяли каменецкие аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на погодные обстоятельства, в хозяйствах рассчитывают собрать рекордный урожай. В среднем на круг хлеборобы получают 52 центнера и больше прошлогоднего показателя.