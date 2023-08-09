Прямой эфир

Каменецкий район стал первым районом-стотысячником в Беларуси по намолоту зерна

09 августа 2023 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси появился первый район – стотысячник по намолоту зерна. Знаковый рубеж взяли каменецкие аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каменецкий район стал первым районом-стотысячником в Беларуси по намолоту зерна-1

Несмотря на погодные обстоятельства, в хозяйствах рассчитывают собрать рекордный урожай. В среднем на круг хлеборобы получают 52 центнера и больше прошлогоднего показателя.

В Беларуси убрали почти 97 % площадей озимого рапса и почти 75 % площадей льна.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Медики оказали помощь ребёнку, из-за состояния которого в Витебске экстренно посадили самолёт
09 августа 2023 08:09

Медики оказали помощь ребёнку, из-за состояния которого в Витебске экстренно посадили самолёт

В вузах Беларуси идёт последний день приёма документов на платное отделение
09 августа 2023 07:48

В вузах Беларуси идёт последний день приёма документов на платное отделение

Пугачёва выглядит слабой и очень болезненной. Вот как Запад использует звёзд в целях политической пропаганды
09 августа 2023 07:42

Пугачёва выглядит слабой и очень болезненной. Вот как Запад использует звёзд в целях политической пропаганды