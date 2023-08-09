Пугачёва выглядит слабой и очень болезненной. Вот как Запад использует звёзд в целях политической пропаганды

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В целях политической пропаганды или дискредитации сильных лидеров нередко прибегают к авторитетам медийных личностей. Ведь за каждым из них обычно стоит аудитория, что особенно верит своим кумирам. Сначала этих людей оценили за то, в чем те оказались искусны. И потом с них брали пример по инерции. Психологически их достижения стали предпосылкой к предубеждениям, словно бы тот кумир и в остальном поступал исключительно правильно и достойно. Не секрет, что определенная часть медийно известных личностей, что обрели свою славу в России, встроились в риторику зарубежных СМИ. Выехав прежде того за границу, принялись осуждать, вещая на всю аудиторию. Психологически слава за их былые заслуги принялась отрабатывать функцию, подзадоривать их поклонников осудить свое государство. По аналогии. Якобы там за границей все хорошо. А дома, куда ни глянь, все на контрастах – так плохо.
Однако и их вояж по мирам пропаганды нередко показывает, насколько зарубежный подход безжалостен. Даже к своим как будто союзникам. Примером тому оказался недавний концерт Лаймы Вайкуле – «рандеву осудивших Россию и до слез солидарных с Киевом». По ходу музыкального фестиваля отработка информационной повестки Запада звучала в той же мере, что песни, а сочувственный зритель по желанию мог «донатить». И наблюдая за тем, как прошел фестиваль, главными были не песни. Во всяком случае в этот раз. В качестве особого гостя на мероприятие пригласили Аллу… Присутствие Пугачевой всегда поднимало статус любых музыкальных событий и «рандеву». Вероятно, в таких же целях привезли ее в этот раз.
Алена Дзиодзина:
Привезли подчеркнуто, чтобы сделать на фоне снимки с глянцево улыбчивым Галкиным, Лаймой и Макаревичем, что возле нее позировали. Однако на видео заметно, что Пугачевой нехорошо. Она выглядит слабой и очень болезненной. Абсолютно растерянной в пространстве, в чем-то ассоциативно напоминает Джо Байдена, что «выпадает» порой в отрешенность. Отличие их поведения в том, что Алла Борисовна хоть и «пришла» в момент, но сознательно в настоящее так и не встроилась: даже на сотых долях секунд. Блуждающий взгляд примадонны и два прижатых к груди кулачка. Так же робко, как у лесного зайчика.
И глядя на эту гастроль, в большей степени становилось «больно». За присутствие Аллы. Ее туда будто искусственно встроили «за былую славу». Однако зачем? Как уже говорилось, присутствие Пугачевой всегда психологически поднимало статус любого мероприятия и приумножало количество зрителей. «Рандеву Вайкуле» под эгидой солидарности с Украиной – это уже неплохой задел подкрепить риторику зарубежного инфополя с песней. Однако с фотками звездной Аллы послевкусие «рандеву» звучит убедительней – гости проникнуты Украиной. А что со «свадебным генералом» – вообще словно бы незначимо.
Читайте также:
Дзиодзина: Зеленский рвется везде поприсутствовать в политическом образе жертвы
Дзиодзина: ненормально считать, что рак – приговор. Президент напомнил о психологически конструктивном подходе к болезням
Дзиодзина о выставке Milex: Беларусь защитится не лопатой и вилами, если что