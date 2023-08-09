Пугачёва выглядит слабой и очень болезненной. Вот как Запад использует звёзд в целях политической пропаганды

Алена Дзиодзина, психолог:

В целях политической пропаганды или дискредитации сильных лидеров нередко прибегают к авторитетам медийных личностей. Ведь за каждым из них обычно стоит аудитория, что особенно верит своим кумирам. Сначала этих людей оценили за то, в чем те оказались искусны. И потом с них брали пример по инерции. Психологически их достижения стали предпосылкой к предубеждениям, словно бы тот кумир и в остальном поступал исключительно правильно и достойно. Не секрет, что определенная часть медийно известных личностей, что обрели свою славу в России, встроились в риторику зарубежных СМИ. Выехав прежде того за границу, принялись осуждать, вещая на всю аудиторию. Психологически слава за их былые заслуги принялась отрабатывать функцию, подзадоривать их поклонников осудить свое государство. По аналогии. Якобы там за границей все хорошо. А дома, куда ни глянь, все на контрастах – так плохо.

Однако и их вояж по мирам пропаганды нередко показывает, насколько зарубежный подход безжалостен. Даже к своим как будто союзникам. Примером тому оказался недавний концерт Лаймы Вайкуле – «рандеву осудивших Россию и до слез солидарных с Киевом». По ходу музыкального фестиваля отработка информационной повестки Запада звучала в той же мере, что песни, а сочувственный зритель по желанию мог «донатить». И наблюдая за тем, как прошел фестиваль, главными были не песни. Во всяком случае в этот раз. В качестве особого гостя на мероприятие пригласили Аллу… Присутствие Пугачевой всегда поднимало статус любых музыкальных событий и «рандеву». Вероятно, в таких же целях привезли ее в этот раз.