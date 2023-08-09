Медики оказали помощь ребёнку, из-за состояния которого в Витебске экстренно посадили самолёт

Новости Беларуси. Ребенок, которому стало плохо на борту самолета Москва – Минск, чувствует себя хорошо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебские медики оказали ему всю необходимую помощь. Накануне лайнер, который направлялся из российской столицы в белорусскую, совершил экстренную посадку в витебском аэропорту.

Недомогание почувствовала маленькая пассажирка. Пилоты экстренно связались с медиками, и на взлетно-посадочной полосе воздушное судно уже встречала карета скорой помощи. Пациента оперативно доставили в областной детский клинический центр. Здесь девочку обследовали специалисты. Ее жизни ничего не угрожает.

Ирина Юнес, заместитель главного врача Витебского областного детского клинического центра:

В течение суток состояние ребенка стабильное, девочка температурит. Никаких приступов на фоне повышения температуры у ребенка не было. Диагноз ребенка – вирусная инфекция. Будет проводиться дальнейшее обследование и лечение.

В ближайшее время ребенка выпишут. Дальнейшее лечение девочка продолжит по месту жительства.