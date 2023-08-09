В вузах Беларуси идёт последний день приёма документов на платное отделение

Новости Беларуси. Последний шанс присоединиться к студенческому братству. В белорусских вузах 9 августа завершается прием документов на платное отделение. Это касается как дневной, так и заочной форм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У абитуриентов, которые хотят получить высшее образование и не сдают вступительные испытания, есть время подать документы сегодня до шести часов вечера. Приемная комиссия будет работать с 9:00 до 18:00 без перерывов. На день больше в запасе у ребят, желающих поступить на сельскохозяйственные специальности на дневное отделение. Документы они могут подать до 10 августа, а уже 11 числа университеты объявят фамилии зачисленных.