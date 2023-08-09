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В Беларуси убрали почти 97% площадей озимого рапса и почти 75% площадей льна

09 августа 2023 07:39
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Новости Беларуси. Вес республиканского каравая перевалил за 4 миллиона 200 тысяч тонн. На это утро белорусские хлеборобы обмолотили свыше 50 % полей с зерновыми и зернобобовыми культурами (без кукурузы, гречихи, проса), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолотили более 3 миллионов 300 тысяч тонн зерна.

В Беларуси убрали почти 97% площадей озимого рапса и почти 75% площадей льна-1

На финишную прямую вышли по уборке озимого рапса. За плечами более 318 тысяч гектаров полей – это без малого 97 % от общей площади. Намолот внушительный – почти 900 тысяч тонн маслосемян. А средняя урожайность культуры – 28,3 центнера с гектара. Лен вытереблен на 32,5 тысячи гектаров, что составляет почти 75 % к уборочной площади.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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