В Беларуси убрали почти 97% площадей озимого рапса и почти 75% площадей льна

Новости Беларуси. Вес республиканского каравая перевалил за 4 миллиона 200 тысяч тонн. На это утро белорусские хлеборобы обмолотили свыше 50 % полей с зерновыми и зернобобовыми культурами (без кукурузы, гречихи, проса), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолотили более 3 миллионов 300 тысяч тонн зерна.

На финишную прямую вышли по уборке озимого рапса. За плечами более 318 тысяч гектаров полей – это без малого 97 % от общей площади. Намолот внушительный – почти 900 тысяч тонн маслосемян. А средняя урожайность культуры – 28,3 центнера с гектара. Лен вытереблен на 32,5 тысячи гектаров, что составляет почти 75 % к уборочной площади.