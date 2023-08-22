Какую невоенную цель преследует СВО? Рассказал Алексей Гапонов

Алексей Гапонов, заместитель командира казачьего добровольческого разведывательно-диверсионного батальона «СКИФ», позывной Аркон:

Вообще, хочется сказать, что вот эта специальная военная операция, или, как мы ее называем, специальная военно-политическая операция, как сказал президент Путин недавно, имеет фундаментальные цели, и одна из них – это нам сплотиться после того распада, который произошел в 1993 году, а позднее вылился вот в эти десятилетия разобщенности. И действительно, это сплочение здесь происходит, и вот на фронте это происходит как нигде. В боевых условиях, условиях таких лишений. Считаем, что это и есть фундаментальные цели, но в том смысле, который касается боевой обстановки, повторюсь, мы готовы идти вперед и в целом видим, что выдыхается контрнаступление. Это не ура-риторика, это объективная реальность. И мы, повторюсь, научились за эти месяцы достаточно неплохо воевать. Много проблем еще в нашей армии, много. У нас добровольческий корпус, но тем не менее мы видим, что они решаются, и понимаем, что от каждого из нас сегодня зависит, будут ли они решены в итоге.

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