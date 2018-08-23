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В Уручье изменят схему движения транспорта, чтобы уменьшить число пробок

23 августа 2018 20:23
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Новости Беларуси. Схема движения транспорта в микрорайоне «Уручье» изменится. Причиной переустройства стали пробки, которые утром и вечером создают в районе станции метро «Уручье» неудобства для водителей и пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Уручье изменят схему движения транспорта, чтобы уменьшить число пробок-1

Схему движения вскоре скорректируют. Предполагается разбить территорию на отдельные зоны, объединить остановочные пункты и расширить посадочные площадки. Здесь появится зеленая зона, а на улице Стариновская организуют одностороннее движение. По подсчетам специалистов, все это позволит сократить время простоя общественного транспорта на 38 %.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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