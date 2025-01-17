Какую боль испытывают женщины во время родов? Специалисты сравнили это с переломом 20 костей

Мы ежедневно рискуем столкнуться с болью. Ушибленный палец, старая ноющая травма, тяжелая голова после работы. Однако эти ощущения точно не сравнятся с болью при родах. Специалисты подсчитали, что при появлении ребенка на свет женщины испытывают боль сопоставимую с переломом 20 костей одновременно, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Владимир Карпечкин, врач-гинеколог:

В практической работе врача акушера-гинеколога я встречался с разными проявлениями болевых ощущений у женщины. Самый может такой забавный, курьезный эпизод – это женщина на родах смеялась. Она реагировала на болевые ощущения смехом. Когда роды сопровождаются выраженным болевым симптомом, мы применяем соответствующие медикаментозные препараты, которые снижают эти болезненные проявления. Таким образом, если можно выразиться, формируем более комфортное для женщины течение родового процесса.

Чтобы продемонстрировать всю силу родовой боли, в одном из китайских торговых центров установили специальный аппарат. Добровольцам на живот помещают электроды, которые посылают электрический разряд, заставляющий мышцы сокращаться так сильно, что это очень напоминает схватки.

Вадим Разделовский , врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Женщины, как известно, болевые ощущения испытывают легче, чем мужчины. Природа их так создала, чтобы они могли выполнять свою женскую функцию – деторождение. В целом, женщины боль переносят лучше, чем мужчины. А казалось бы, мужчины, якобы сильный пол, на боль реагируют в среднем гораздо сильнее. А женщины, опять же в среднем, лучше переносят болевые воздействия.

Но даже родовую боль женщины переносят по-разному. Некоторые описывают ее как дискомфорт, в то время как другие без обезболивающих не могут и слова произнести. На самом деле, у каждого из нас свой болевой порог – уровень чувствительности. Низкий болевой порог означает, что человек очень нетерпим к боли, а высокий наоборот говорит о способности человека терпеть очень сильную боль.

Вадим Разделовский:

У меня болевой порог очень высокий. Чтобы я почувствовал боль, ну, это надо, чтоб было интенсивное болевое ощущение. Скажем так, пример из моей жизни. Как-то неожиданно для себя я обнаружил, что у меня есть ожог. Небольшой ожог на ноге. Я долго не мог понять, как я его получил, но потом сообразил, что это произошло при посещении сауны, где из доски торчала шляпка гвоздя. И вот моя нога просто соприкасалась с этой шляпкой гвоздя. Причем в результате получился такой вполне полноценный ожог небольшого размера.