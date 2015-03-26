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Какую альтернативу найти безработным?

26 марта 2015 12:08
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«Куда пойти и куда податься? И чем себя занять?» Подобные мысли не дают покоя многим безработным. Сегодня на рынке труда ситуация не из простых. Потребность в работе растет, в то время как число предлагаемых вакансий снижается.

Средний возраст неработающих 39-40 лет. Кстати, сегодня у безработицы - мужское лицо. Сейчас на рынке труда более 70% мужчин.

Найти работу не так уж и сложно. Главное - совместить свои желания с предложениями.

Для того, чтобы стать на учет нуждающихся в труде, первым делом необходимо обратиться в отдел трудоустройства вашего района. Базовый пакет документов - паспорт, трудовую книжку, документ об образовании и декларацию о доходах предоставите специалисту на месте, зарегистрируетесь и получите карточку безработного.

Если работы сразу по вкусу не нашлось, можно пройти переподготовку. Только в Минске получить новую специальность можно на базе 10 учебных заведений.   Бесплатное обучение да еще и стипендия - предложение довольно-таки заманчивое.

# общество # Фотофакт # Татьяна Кудевич # Безработица # Ирина Карницкая # Геннадий Деревянин # Дмитрий Лазученков

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