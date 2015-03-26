ЖРЭО Октябрьского района обвиняет ООО «Строймир Домофон-сервис» в подделке квитанции

Говорят, скупой платит дважды, а глупый платит даже тем, кому не должен. Как не остаться в дураках?

В конце февраля Елена Авакова, жительница дома 114 по улице Казинца, что в Минске, обнаружила в почтовом ящике необычное известие, точнее, извещение от ООО «Строймир Домофон-сервис», в котором ее обязывали платить за техобслуживание за ЗПУ, то есть домофонной системы. Все бы ничего, если бы чуть раньше в привычной жировке ЖКХ ей уже не выставили счет за эту же услугу.

В замешательство пришла не только наша героиня, но и многие жители Октябрьского, Первомайского и Завадского районов Минска. Они тоже получили двойные начисления.

Елена Авакова:

Жители нашего дома, конечно, проблему эту обсуждают. Соседние дома тоже затронуты. Они уже вроде второй месяц платят. Сама я не в курсе, но мамочки в песочнице говорят, что да. Они уже тоже обзванивают: «Почему мы должны платить сразу в две организации?!».

Как ни странно, ряд граждан послушно оплатил две квитанции. Мол, лучше не спорить. Что это: массовая ошибка коммунальщиков и специалистов «Строймира» или кто-то сознательно наживается на платежеспособности населения? Расплести клубок недопонимания взялась программа «Добро пожаловаться!». Что мы имеем? Последние 9 лет оплата за техобслуживание домофонов перечислялась компании «Строймир Домофон-сервис» через стандартную платежку из расчетно-справочного центра. Однако в декабре 2014 года, решив лично обслуживать оборудованные домофонами подъезды, коммунальщики расторгли договор с упомянутой выше организацией. На каком основании? В ЖРЭО Октябрьского района столицы, где проживает наша героиня, утверждают, что у них есть собственные договоры с жильцами.

Елена Нестеренко, начальник участка техобслуживания ЗПО (ЖРЭО Октябрьского района Минска:

Данное решение было принято собственниками квартир. При опросном листе большинство собственников квартир дали свое согласие на заключение договора с нашим предприятием. В данную услугу по техобслуживанию ЗПУ включаются счета-извещения за жилищно-коммунальные услуги отдельной строчкой «Техобслуживание ЗПУ» и составляет сумму 7 200 в месяц.

К слову, прямой конкурент ЖРЭО, коммерческий монополист «Строймир», просит с жильцов почти на три тысячи больше – 10 150 рублей. Но нельзя так просто взять и устно договориться с ЖЭС, если у вас уже есть аналогичные, причем скрепленные подписью обязательства перед другой фирмой.

Александр Кошперко, директор ООО «Строймир Домофон-сервис»:

Жители обращаются, мы отвечаем им то, что есть на самом деле. Что у нас существуют с ними договоры. Многие годы они у нас существуют, поэтому мы продолжаем оказывать услуги согласно этим договорам. Выполняем свои обязательства, поэтому просим оплачивать наши услуги согласно тем договорам, которые существуют. Вот что мы объясняем.

Тем временем накал страстей между двумя противоборствующими сторонами усиливается. В ход идут обвинения в мошенничестве и жесткие ответы. Правда, на расстоянии.

Елена Нестеренко, начальник участка техобслуживания ЗПО (ЖРЭО Октябрьского района Минска:

Эта жировка является подделкой, так как здесь даже не убраны, непонятно почему, показатели счётчиков горячей/холодной воды и возмещение земельного налога.

Александр Кошперко, директор ООО «Строймир Домофон-сервис»:

На счёт подделки и всего остального… Есть органы, которые этим занимаются. Поэтому если ЖРЭО что-то не устраивает в моих квитанциях, они вправе обратиться в эти органы, и они должны признать, действительна ли моя квитанция, является ли платёжным поручением, либо нет.

Споры спорами, но что делать жильцам, которым некогда вникать в юридические тонкости домофонного противостояния? Кому же всё-таки платить, дабы избежать отключения домофона и возможной пени? Заметим сразу, состоять в договорных обязательствах с двумя организациями одновременно нельзя. В этом смысле закон моногамен, поэтому придётся выбирать. Хорошая новость в том, что выбор – за жильцами. Только они будут решать, кто именно будет обслуживать систему охраны подъезда. Но в любом случае решение обязательно должно быть оформлено документально. Это значит, что необходимо либо поддерживать договор со «Строймир Домофон-сервис» и, следовательно, продолжать платить компании. Либо стать на сторону коммунальщиков, то есть ЖРЭО, но только после расторжения договора со «Строймиром». Это можно сделать, отправив в организацию соответствующее письменное заявление.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

Гражданам надо определиться, кто будет обслуживать их домофоны, и кому платить. Для этого просто заключить договор либо с фирмой ООО «Строймир Домофон-сервис», либо с ЖЭСом. Письменный договор заключить и тому платить.

Казалось бы, столько шума из-за десяти тысяч рублей в месяц. Это как два раза не метро прокатиться. Не проще ли найти организацию, которая однажды установит домофонную систему в подъезде и все?! Если однажды сломается устройство, вызывается мастер и устраняет дефект. Мы же не платим, к примеру, за обслуживание телевизора или стиральной машины. Мы платим изначально только за товар и далее при случае за ремонт. И почему, кстати, не берут за обслуживание счетчиков «Мингаз» и «Энергосбыт»? В общем, вопросов множество. А в итоге вся эта коммунальная возня укладывается в пословицу: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат».

Оборудование 25-квартирного подъезда домофонной системой обойдется в среднем 10 миллионов рублей. Нетрудно подсчитать, что эти деньги жильцы в качестве обслуживания за домофонную систему выплачивают за три года и три месяца. При самостоятельной установки запорной системы оно будет вашей собственностью. И именно вы будете решать, что с ней делать. Ежемесячно обслуживать или разово ремонтировать.