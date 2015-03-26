Пенсионерка подписала договор на установку «чудо-фильтра» за 11 млн рублей, а теперь не знает, как вернуть свои деньги

Вода и время — самые могущественные растворители. Один точит камень, другой подтачивает самолюбие. У героини этого сюжета все случилось наоборот — самолюбие подточила вода.

Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. Так сказал 125 лет назад Антуан де Сент-Экзюпери. Не уверены, что если бы он, вдруг сегодня проживал во Фрунзенском районе Минска, то эти строки родились бы в его сознании. Скорее всего, оно бы помутнело. Как помутнело у Нины Петровны, когда на пороге ее квартиры по улице Бурдейного появилась незваная гостья.

Нина Гусева:

Знаете, без всякого звонка, без ничего в 6 часов вечера приходит девочка и говорит: это, скорее, нам нужно, чем вам. Мы проверяем в районе качество воды. Меня отовсюду выгоняют, очень ругаются, посылают.

Почему девушку везде посылают, Нина Петровна поняла позже. И пожалела, что также не послала подальше. Но тогда женщина, будучи по природе доверчивой и отзывчивой, пустила. Девушка вежливо представилась Леной Сурлеевой и заверила, что она пришла только лишь проверить воду. Не более того.

Нина Гусева:

И около 9 часов она только начала воду проверять. И вот с 6 до 9 она мозги мне полоскала. Я никак не могла понять, что она хочет. А потом мы поставили эти стаканы, и поставила она электролиты, как потом выяснилось, я сразу не поняла, что это. И стаканы потом стали черные, а ее вода, которую она принесла с собой, желтоватая стала. Вот она говорит: видите, какая у вас вода плохая.

Похоже, Нина Петровна не смотрела прошлый выпуск «Добро пожаловаться!». И зря. Напомним, суть эксперимента еще раз. В любой воде, если она не дистиллированная, имеются соли. Это нам еще доказывали учителя химии в седьмом классе посредством опытной демонстрации электролиза. Суть проста. Посредством двух электродов (алюминиевого или медного) через воду пропускается ток. После этого соли, которые содержатся в воде, выпадают в осадок, и вода становится желто-коричневого цвета. Это совершенно не значит, что вода плохая! Это значит лишь то, что в ней содержатся соли, которые, кстати, необходимы нашему организму.

Нина Гусева:

Пока она стала доставать бумаги и писать, он уже установил за 40 минут.

Он — это мужчина с коробками, который словно черт из табакерки появился чуть позже Лены. И которого тоже впустили. Пока девушка обрабатывала пенсионерку, мужчина бодро взялся за дело — устанавливать фильтры для очистки воды.

Нина Гусева:

Я такого не ожидала, я такого никогда не видала. И она мне потом говорит стоимость оборудования. Мы люди пожилые и скромные, я постеснялась сказать, как вы смогли нам установить оборудование, не спросив у меня, платежеспособна я или нет. Я говорю: вы знаете, я не могу вам такие деньги заплатить. Она говорит: не волнуйтесь, для этого существует банк. И начинает втюривать мне этот банк.

Простим Нине Петровне слово «втюривать». Любой другой на ее месте выразился бы более образно. Но, на наш взгляд, пенсионерка очень точна с определением. Во время непринужденной беседы, девушка-продавец узнала у Нины Петровны всю информацию, необходимую для оформления пакета документов для получения кредита в банке. Более того, Леночка любезно заполнила все бланки самостоятельно. Все выглядело заманчиво. 902 000 рублей в месяц и чудо-фильтр избавит семью от ужасных примесей. Вот только забыла Лена сказать, что за два года кредитная сумма увеличивается в два раза.

Нина Гусева:

Я настолько облапошенная была, что я даже не представляю. Да, я подписала! Но подписала в каком-то ненормальном состоянии.

Следует понимать, что подобного рода системы продаж основаны на психологической атаке: шоковая информация о том, что вам и вашей семье что-то угрожает, заставляет потерять рациональность мысли и вызывает подсознательную тревогу. Далее все по схеме: вы готовы во что бы то ни стало искать пути решения возникшей беды, о которой не беспокоились до этого. И тут как ангел-хранитель послал — на пороге вежливый коммивояжёр, готовый решить все ваши беды. И все бы вроде ничего, по принципу «создать проблему — продать решение» происходит множество продаж ежедневно, но в тех бумагах, которые вы, конечно же, не успеваете прочесть, мелким шрифтом, аккуратно завуалирована информация о кабале, в которую вы вот-вот добровольно попадете. Тут можно лишь в сотый раз повторить главное правило: внимательно читайте договор! И что же делать? Договор, пусть и по глупости, но подписан! Фильтры стоят и делают свое дело, а Нина Петровна в тупике!

Ирина Коноплицкая, юрисконсульт:

В рамках Закона «О защите прав потребителя» ее права не нарушены. Она должна была внимательно прочесть договор, если она что-то не понимает, обратиться к родственникам, адвокату или юристу в защиту прав потребителя, который бы ей все разъяснил все последствия, пока еще не подписывая данный договор. Коль она его прочла, подписала, товар оказался качественным, наша потребительница не ограничена в своих правах, то есть дееспособна. Значит, мы предполагаем, что она понимала, на что она шла.

Кажется, что вариантов уже нет. Надо платить и точка. Нина Петровна с мужем пытались воззвать руководство фирмы «Брайтинвест» к человечности и совести, для чего нанесли визит в офис компании. Увы, благожелательность бизнесменов испарилась. Довод, что пенсионеры уже заплатили 500 000 рублей Лене Сурлеевой, не подействовал. Более того, супругам объяснили, что снятие фильтра обойдется ей дороже. Плюс штрафные санкции, которые предусмотрены договором.

Ирина Коноплицкая, юрисконсульт:

Я, прочитав договор, вижу, что ответственности за нарушение договора со стороны потребителя, то есть отказа от оплаты, нет по договору. Значит, мы берем Гражданский кодекс и по нему фирма всё, что может сделать – это взыскать с нее двойную стоимость задатка, то есть 1 млн. белорусских рублей. Никаких других штрафных санкций, о которых говорят потребителю сотрудники, их не предусмотрено.

Не в первый раз на нашу горячую линию поступают звонки по поводу подобных фирм, предлагающих установить фильтры очистки воды. Чаще всего эти люди представляются сотрудниками «Минскводоканала». По словам начальника производства, Михаила Щурко, сотрудники «Минскводоканала» по квартирам не ходят и фильтры не продают.

Так и хочется сказать: Может, пора и «Водоканалу» освоить этот бизнес? Только прозрачно и честно! Если народ не может пить нефильтрованную воду, если покупается на школьные опыты и уловки нейролингвистического программирования, то надо что-то делать! Заметим, что вся вода в Минске соответствует всем нормам и стандартам. Она без кипячения и фильтрации абсолютно пригодна для питья! Да, жителям Фрунзенского района, в котором проживает наша героиня, не повезло. Эта часть города питается из открытых источников из Вилейской водной системы. И запах хлора отравляет обоняние. Но не жизнь! И последняя новость, пусть нескорая, но хорошая. В Минске реализуется отраслевая схема водоснабжения, согласно которой предусматривается полностью исключить поверхностный источник водоснабжения – канал Вилейско-Минской водной системы – до 2030 года.