Каково иметь орден Матери и почему не стоит бояться заводить детей? Рассказала многодетная мама
Быть матерью – великое счастье и огромная ответственность. Наверное, это самая сложная работа в мире длиною в жизнь. Президент подписал указ № 185 о награждении орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей. Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. Всего орденом Матери награждены 23 жительницы Минска. В их числе мама пятерых детей Екатерина Комар, гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Екатерина, мы вас, конечно же, поздравляем. Оставить пятерых детей дома и прийти в студию – тот еще подвиг. Что для вас орден Матери?
«Это было волнительно, но я рада, что у меня есть такой орден»
Екатерина Комар, помощник воспитателя ГУ «Ясли-сад № 398 г. Минска», многодетная мама:
Получить орден достойна не каждая семья, не каждая мама. Конечно, это было волнительно, но я рада, что у меня есть такой орден, что я вошла в число таких мам, которые достойны этого.
Александр Меженный:
Вы же не одна трудились и продолжаете трудиться. Как зовут вашего мужа?
Екатерина Комар:
Олег.
Александр Меженный:
Олег не сказал: зачем мне орден, я согласен на медаль? Были такие разговоры? Тебе орден, а мне ничего. Или у вас в этом плане полное взаимопонимание?
Екатерина Комар:
У нас в семье полное взаимопонимание, таких разговоров даже не было.
«Большую семью я хотела всегда»
Александр Меженный:
Мы Олегу передаем отдельный привет. Это все-таки и его награда тоже, как и награда всех тех деток, которые в вашей семье есть. Назовите их имена, кстати.
Екатерина Комар:
Старшая моя девочка Милана, ей скоро исполнится 14 лет. Вторая – Лиана, 10 лет. Третья доченька – Настенька, нам 7 лет, мы будущие первоклассники. Четвертая доченька – Верочка. Она еще совсем маленькая, младшая из сестер, ей 4. Ну и долгожданный сыночек Максим, ему всего год и семь.
Юлия Самусенко, ведущая:
А вы всегда хотели быть многодетной мамой? Можете рассказать о своей семье? Чем занимаются дети, что любят, как вместе проводят время?
Екатерина Комар:
Большую семью я хотела всегда. Только не знала, сколько деток у меня будет. Но нам так повезло, что шли за сыном и, получив свое, наверное, остановились. Старшая дочка занимается профессиональным спортом, плаванием. Хорошо учится, старается. Трудоголик. Вторая, Лиана, тоже хорошо учится, в пятый класс решила поступить в хореографический колледж. Сама готовилась, без всякой профессиональной подготовки поступила, прошла кастинг. Настенька пошла по стопам старшей сестры, тоже плавает. Пока, конечно, не на профессиональном уровне, но занимается. Верочка ходит в детский садик. Очень смышленая девочка, очень дружелюбная. А Максимка в силу своего возраста развивается, играет и радует всех нас.
Александр Меженный:
Кто помогает такой дружной семьей управлять?
Екатерина Комар:
Мы с мужем справляемся со всем сами. У нас на подхвате мой папа и моя свекровь, которые никогда нас не оставят, по любому вызову они тут как тут. Но вообще справляемся сами.
Юлия Самусенко:
Как развлекаетесь? Куда ездите такой большой семьей?
Екатерина Комар:
Всем вместе собраться редко получается. В выходные собираемся и едем за город, на природу, на шашлыки.
Как государство помогает многодетным семьям и почему не стоит бояться заводить детей?
Александр Меженный:
Очень здорово, когда семья помогает, родственники, есть к кому обратиться. Государство помогает?
Екатерина Комар:
Конечно. Благодаря государству мы построили свое жилье, материнский капитал у нас был. Очень ощутима поддержка пособием детям до трех лет. Огромное спасибо и школе: питание бесплатное. В садике оплата 50 %. Конечно, это очень ощутимо.
Александр Меженный:
Что вы можете пожелать молодым семьям, которые думают, заводить детей или не заводить, сколько?
Екатерина Комар:
Там, где есть двое, там и больше. Тяжело решиться на второго ребенка, потому что разница ощутима. Когда внимание, любовь и забота доставались одному ребенку, а тут надо разделить и не обделить другого ребеночка. Прежде всего нужно подойти к этому осознанно. Потому что нужно понимать, что детям нужна любовь, забота, дать образование. Прежде всего их нужно одеть, накормить – это очень важно. И дети – это не игрушка. Те, кто хочет иметь большую семью, должен обдумать этот шаг, подойти осознанно. Главное не бояться. Если они понимают, что они с этим справятся – в добрый путь.