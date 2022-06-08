Каково иметь орден Матери и почему не стоит бояться заводить детей? Рассказала многодетная мама

Быть матерью – великое счастье и огромная ответственность. Наверное, это самая сложная работа в мире длиною в жизнь. Президент подписал указ № 185 о награждении орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей. Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. Всего орденом Матери награждены 23 жительницы Минска. В их числе мама пятерых детей Екатерина Комар, гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Екатерина, мы вас, конечно же, поздравляем. Оставить пятерых детей дома и прийти в студию – тот еще подвиг. Что для вас орден Матери? «Это было волнительно, но я рада, что у меня есть такой орден»

Екатерина Комар, помощник воспитателя ГУ «Ясли-сад № 398 г. Минска», многодетная мама:

Получить орден достойна не каждая семья, не каждая мама. Конечно, это было волнительно, но я рада, что у меня есть такой орден, что я вошла в число таких мам, которые достойны этого. Александр Меженный:

Вы же не одна трудились и продолжаете трудиться. Как зовут вашего мужа? Екатерина Комар:

Олег. Александр Меженный:

Олег не сказал: зачем мне орден, я согласен на медаль? Были такие разговоры? Тебе орден, а мне ничего. Или у вас в этом плане полное взаимопонимание? Екатерина Комар:

У нас в семье полное взаимопонимание, таких разговоров даже не было. «Большую семью я хотела всегда»

Александр Меженный:

Мы Олегу передаем отдельный привет. Это все-таки и его награда тоже, как и награда всех тех деток, которые в вашей семье есть. Назовите их имена, кстати. Екатерина Комар:

Старшая моя девочка Милана, ей скоро исполнится 14 лет. Вторая – Лиана, 10 лет. Третья доченька – Настенька, нам 7 лет, мы будущие первоклассники. Четвертая доченька – Верочка. Она еще совсем маленькая, младшая из сестер, ей 4. Ну и долгожданный сыночек Максим, ему всего год и семь. Юлия Самусенко, ведущая:

А вы всегда хотели быть многодетной мамой? Можете рассказать о своей семье? Чем занимаются дети, что любят, как вместе проводят время? Екатерина Комар:

Большую семью я хотела всегда. Только не знала, сколько деток у меня будет. Но нам так повезло, что шли за сыном и, получив свое, наверное, остановились. Старшая дочка занимается профессиональным спортом, плаванием. Хорошо учится, старается. Трудоголик. Вторая, Лиана, тоже хорошо учится, в пятый класс решила поступить в хореографический колледж. Сама готовилась, без всякой профессиональной подготовки поступила, прошла кастинг. Настенька пошла по стопам старшей сестры, тоже плавает. Пока, конечно, не на профессиональном уровне, но занимается. Верочка ходит в детский садик. Очень смышленая девочка, очень дружелюбная. А Максимка в силу своего возраста развивается, играет и радует всех нас.

Александр Меженный:

Кто помогает такой дружной семьей управлять? Екатерина Комар:

Мы с мужем справляемся со всем сами. У нас на подхвате мой папа и моя свекровь, которые никогда нас не оставят, по любому вызову они тут как тут. Но вообще справляемся сами. Юлия Самусенко:

Как развлекаетесь? Куда ездите такой большой семьей? Екатерина Комар:

Всем вместе собраться редко получается. В выходные собираемся и едем за город, на природу, на шашлыки. Как государство помогает многодетным семьям и почему не стоит бояться заводить детей?