Там жила белорусская Жанна д'Арк! Рассказываем уникальные факты о Слуцке

Славяне здесь поселились давно. На замковой горе было древнее городище. Благодаря раскопкам археологов удалось собрать ценные артефакты – бивни мамонта, первобытные орудия труда, старинные денежные единицы, шахматные фигуры и, конечно, магнетические женские украшения, которые, вероятно, привозили купцы из Византии. Тогда они играли не столько эстетическую, сколько обережную роль.

Сегодня отправляемся в сладкую столицу, на родину легендарных поясов и белорусской святой – славный город Слуцк. Недавно он отметил свое 1020-летие. В Краеведческом музее вас проведут по разным эпохам и окунут в атмосферу прошлого.

Валерий Ажевский, заведующий филиалом «Музей этнографии» Слуцкого краеведческого музея:

XVII век, слуцкий князь Богуслав Радзивилл из Слуцка сделал первоклассную крепость. Трудно поверить, что на нашей такой низменной болотистой местности в пойме реки Случ могла появиться вот такая крепость, одна из самых неприступных крепостей на территории Беларуси того времени. Это была староголландская система укреплений. И, конечно, нельзя не сказать об таком очень интересном явлении, как о выбранцах. Богуслав Радзивилл очень много путешествовал по Европе. Как мы шутим, он загорелся, сделал такую роту мушкетеров своеобразную. Он набрал из окрестных крестьян больше 100 крепких, здоровых, сильных парней. Их выбирали от определенного количества дворов, почему они и назывались выбранцы. Была пошита им форма, дано оружие. Кроме того, он раздал им наделы земельные вокруг Слуцка. Это как бы была помощь, своеобразное народное ополчение. То есть рота выбранецкая. Она вместе с гарнизоном периодически несла службу караульную и в то же время в мирное время занималась сельским хозяйством.

Князья Алельковичи владели Случчиной с конца XIV по XVI век и внесли значительный вклад в развитие. Прославила род жена князя Семена Алельковича Анастасия Слуцкая. Ее окрестили белорусской Жанной д'Арк. В 1505-1506 годах она бесстрашно возглавила оборону города и дала отпор крымским татарам. А после набега, когда город был сожжен, восстановила его из пепла.