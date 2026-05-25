От тяжелой индустрии до социальных проектов! Минск и Казань подписали 6 соглашений о сотрудничестве

И эти проекты уже обретают конкретные очертания. Сейчас в Минске проходит масштабный экономический форум «Казань и Минск: побратимство – новый драйвер развития», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны уже подписали шесть стратегических соглашений. Документы касаются практически всех сфер – от тяжелой индустрии до социальных проектов. Одним из главных векторов взаимодействия остается машиностроение. Только за 2025 год наши заводы поставили в Татарстан порядка трех тысяч единиц техники. Российская сторона, в свою очередь, обеспечивает бесперебойный экспорт широкой линейки комплектующих и нефтепродуктов. Минск и Казань нацелены кардинально усилить эту промышленную кооперацию.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета: Мы очень серьезно работаем по внедрению совместных технологий. Многие наши предприятия вместе с нашими партнерами из Казани делают новые разработки. Это и в технике, и в вопросах, касающихся вычислительной техники, «интегральных» схем, которые позволяют нам работать действительно совместно.

Ильсур Метшин, мэр Казани (Россия): Сегодняшний форум и сегодняшние Дни Казани в Минске, я уверен, послужат дальнейшему не только укреплению наших связей, но и, самое главное, сотрудничеству. Мы за дружбу между городами, между нашими жителями и, безусловно, бизнес-сообществами.

Половина всего общественного транспорта в Казани – это наши автобусы, троллейбусы и трамваи. Сейчас Минск ведет переговоры о поставках туда еще и электробусов. Плюс ко всему, МАЗ 25 мая заключил новую сделку. Татарстанские партнеры поставят на наш автозавод умное высокотехнологичное оборудование. На нем белорусские инженеры будут тестировать и проверять на прочность детали для гидравлических систем и агрегатов.

Владимир Житковец, заместитель директора по техническому развитию и подготовке производства автотехники ОАО «МАЗ»:

Сегодня мы подписываем контракт на закупку стендов для испытания армированных манжет. Это поможет нам улучшить качество нашей автотехники. Те вещи, где применяются смазочные материалы, они будут более герметичны.

Пока на заводах и в кабинетах подписывают контракты, у Дворца спорта развернулся колоритный праздник. Настоящее погружение в культуру и традиции наших партнеров устроили прямо в центре Минска. На площадке продолжается масштабный гастрофестиваль «Вкусная Казань» и работает город мастеров с уникальными сувенирами от народных умельцев, а атмосферу праздника дополняют выступления артистов и творческих коллективов.