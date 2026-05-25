«Фронтовой хлеб. Невидимая сила Победы» – в Вилейке открылась уникальная выставка

«Фронтовой хлеб. Невидимая сила Победы». В Вилейском краеведческом музее открылась уникальная выставка. Главный экспонат – не документ и не фотография, а сам хлеб, выпеченный по военной рецептуре 1941-1945 годов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эти буханки созданы по особой технологии. Пекари сохранили их форму и текстуру для долгого хранения, чтобы каждый посетитель смог заглянуть в прошлое. Представлены пять восстановленных рецептов: от горького, блокадного и сурового окопного хлеба передовой до пышного, праздничного «Каравая Победы» 1945 года.

Ольга Шляпо, директор Вилейского краеведческого музея:

Через хлеб передается истории войны. Потому что именно хлеб – свидетель войны. Это не просто продукт, это артефакт, который красноречивее всяких цифр показывает личные истории, трагедии, историю Победы.

В зале также работает инсталляция, где можно не только увидеть, но и взвесить на весах 125-граммовую блокадную пайку. Выставка продлится до конца месяца, а ко Дню Независимости ее расширят.