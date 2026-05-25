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«Фронтовой хлеб. Невидимая сила Победы» – в Вилейке открылась уникальная выставка

25 мая 2026 14:10
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«Фронтовой хлеб. Невидимая сила Победы». В Вилейском краеведческом музее открылась уникальная выставка. Главный экспонат – не документ и не фотография, а сам хлеб, выпеченный по военной рецептуре 1941-1945 годов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изобретение поваров Красной армии – рассказываем, чем питались бойцы на передовой.

«Фронтовой хлеб. Невидимая сила Победы» – в Вилейке открылась уникальная выставка-2

Эти буханки созданы по особой технологии. Пекари сохранили их форму и текстуру для долгого хранения, чтобы каждый посетитель смог заглянуть в прошлое. Представлены пять восстановленных рецептов: от горького, блокадного и сурового окопного хлеба передовой до пышного, праздничного «Каравая Победы» 1945 года. 

Ольга Шляпо, директор Вилейского краеведческого музея:
Через хлеб передается истории войны. Потому что именно хлеб – свидетель войны. Это не просто продукт, это артефакт, который красноречивее всяких цифр показывает личные истории, трагедии, историю Победы.

В зале также работает инсталляция, где можно не только увидеть, но и взвесить на весах 125-граммовую блокадную пайку. Выставка продлится до конца месяца, а ко Дню Независимости ее расширят.

# Великая Отечественная война

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