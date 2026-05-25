Регион подтвердил статус лидера не только по оценке экспертов, но и по мнению самих жителей. По итогам онлайн-голосования за звание «Флагман чистоты» Молодечненский район уверенно занял первое место, набрав 1070 голосов.

Комфортный и ухоженный. Молодечненский район признан самым чистым в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За этим признанием стоит колоссальный ежедневный труд. Только за время весеннего благоустройства службы привели в порядок около 500 дворов, а также свыше 130 километров дорог и тротуаров. Улицы украсили 130 новых деревьев и 8 тысяч цветов.

Евгения Лось, начальник производственно-технического отдела УП «Коммунальник»:

Основным видом деятельности является санитарная очистка города и района, что является немаловажной работой нашей. В штатном режиме осуществляем ремонт детских игровых площадок, покраску ограждений. Запланировано на этот год устройство еще 17 новых детских игровых комплексов на дворовых территориях.

Акцент также на масштабное дорожное строительство. В 2026 году в районе запланировано сплошное асфальтирование 14 улиц – это почти 60 тысяч квадратных метров нового покрытия. Кроме того, обновят проезды и пешеходные связи еще в 14 дворах.