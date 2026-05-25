Прямой эфир

Молодечненский район признан самым чистым в Минской области

25 мая 2026 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Комфортный и ухоженный. Молодечненский район признан самым чистым в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Регион подтвердил статус лидера не только по оценке экспертов, но и по мнению самих жителей. По итогам онлайн-голосования за звание «Флагман чистоты» Молодечненский район уверенно занял первое место, набрав 1070 голосов.

Молодечненский район признан самым чистым в Минской области-2

За этим признанием стоит колоссальный ежедневный труд. Только за время весеннего благоустройства службы привели в порядок около 500 дворов, а также свыше 130 километров дорог и тротуаров. Улицы украсили 130 новых деревьев и 8 тысяч цветов.

Евгения Лось, начальник производственно-технического отдела УП «Коммунальник»:
Основным видом деятельности является санитарная очистка города и района, что является немаловажной работой нашей. В штатном режиме осуществляем ремонт детских игровых площадок, покраску ограждений. Запланировано на этот год устройство еще 17 новых детских игровых комплексов на дворовых территориях.

Акцент также на масштабное дорожное строительство. В 2026 году в районе запланировано сплошное асфальтирование 14 улиц – это почти 60 тысяч квадратных метров нового покрытия. Кроме того, обновят проезды и пешеходные связи еще в 14 дворах.

# Государственная политика # ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
Там жила белорусская Жанна д'Арк! Рассказываем уникальные факты о Слуцке
25 мая 2026 14:15

Там жила белорусская Жанна д'Арк! Рассказываем уникальные факты о Слуцке

Международная выставка «Белагро» пройдет в Беларуси со 2 по 6 июня
25 мая 2026 14:13

Международная выставка «Белагро» пройдет в Беларуси со 2 по 6 июня

«Фронтовой хлеб. Невидимая сила Победы» – в Вилейке открылась уникальная выставка
25 мая 2026 14:10

«Фронтовой хлеб. Невидимая сила Победы» – в Вилейке открылась уникальная выставка