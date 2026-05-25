Международная выставка «Белагро» пройдет в Беларуси со 2 по 6 июня
В стране готовятся к открытию международной выставки «Белагро». Главный аграрный форум пройдет со 2 по 6 июня. Ключевым экономическим новшеством этого сезона станет специализированная биржа контактов с участием представителей крупных российских торговых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши производители смогут провести с ними прямые переговоры и сразу заключить экспортные контракты. Еще одна новинка агронедели – специальное демонстрационное поле в Минском районе. Там отечественную технику покажут прямо в деле. Всего свои достижения презентуют более 570 компаний из 12 стран.
Ксения Мелешко, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Традиционно будет презентован потенциал развития пищевой промышленности нашей страны, всех регионов Республики Беларусь с новинками, с дегустацией, с презентацией. На открытых площадях – это традиционно сельскохозяйственная техника, машина, оборудование. Будет интересная локация у нас – «Рыбацкая деревня».
Светлана Звездина, помощник генерального директора ЗАО «Минскэкспо»:
Работа общественного транспорта в этом году организована со станцией метро «Академия наук» и «Пушкинская». Транспорт будет ходить с интервалом 20 минут, так что добраться смогут все желающие. Помимо этого, большие парковки на Минском международном выставочном центре.
Для удобства гостей разработали специальное мобильное приложение. Оно поможет быстро найти нужный стенд по интерактивной карте, покажет точное расписание встреч и полный каталог продукции. Так что сориентироваться на огромной площадке можно будет за пару секунд.