Международная выставка «Белагро» пройдет в Беларуси со 2 по 6 июня

В стране готовятся к открытию международной выставки «Белагро». Главный аграрный форум пройдет со 2 по 6 июня. Ключевым экономическим новшеством этого сезона станет специализированная биржа контактов с участием представителей крупных российских торговых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши производители смогут провести с ними прямые переговоры и сразу заключить экспортные контракты. Еще одна новинка агронедели – специальное демонстрационное поле в Минском районе. Там отечественную технику покажут прямо в деле. Всего свои достижения презентуют более 570 компаний из 12 стран.

Ксения Мелешко, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Традиционно будет презентован потенциал развития пищевой промышленности нашей страны, всех регионов Республики Беларусь с новинками, с дегустацией, с презентацией. На открытых площадях – это традиционно сельскохозяйственная техника, машина, оборудование. Будет интересная локация у нас – «Рыбацкая деревня».