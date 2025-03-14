На полях Минской области работает около 10 тыс. единиц сельхозтехники ежедневно
Ежедневно на полях Минской области работает около 10 тысяч единиц сельхозтехники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они задействованы на внесении удобрений, подсеве трав. По темпам закрытия влаги аграрии области первые в стране. Механизаторы работают даже ночью. К слову, в центральном регионе клин составляет свыше 350 тысяч гектаров. И при благоприятной погоде отсеять зерновые планируют до 1 апреля.
Подробнее в материале Дарьи Авсюк.
В эти дни в хозяйствах Стародорожского района ведется весь комплекс сельхозработ. Почти бесснежная зима привела к тому, что сейчас влаги на полях во многих местах просто нет. Поэтому сейчас важнейшая задача – ее закрытие. Это скажется на будущем урожае.
Дарья Авсюк, корреспондент:
Закрытие влаги – это важная агротехническая операция, которая способствует сохранению влажности в почве, улучшению ее структуры и подготовке для будущих посевов.
Аграрии предпринимают все меры, чтобы результат был ощутимым, а каравай весомым. Поэтому активизировали подкормку озимых, которых здесь с 2024 года посеяно 1 200 гектаров. Внесение удобрения будут проводить в два этапа. В помощь самоходный опрыскиватель «Роса». Под яровые культуры в хозяйстве накопили порядка 30 тысяч тонн органики.
Владимир Зык, главный агроном сельхозпредприятия «Арэса-Агро»:
Озимые себя чувствуют нормально. Сейчас вышли на поле, начали подкормку. Так, озимые перезимовали неплохо.
Весь яровой клин в хозяйстве составляет 2,5 тысячи гектаров, 860 из которых зерновые и зернобобовые. Приступить к севу планируют, как только установится стабильная погода.
Подробности в видео.