Какой ущерб нанесла немецкая оккупация Беларуси? Собрали современные данные

80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Память и боль нашей земли хранят благодарные потомки. Все меньше среди них тех, кто видел Минск летом 1944-го. Тогда красноармейцев встречали руины и пепел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За время лихолетья Беларусь пострадала больше других стран Европы. Человеческие потери составили не меньше трех миллионов человек. Материальный ущерб исчисляется триллионами долларов. Историки до сих пор не берутся назвать окончательные цифры.

Главная столичная артерия – проспект Независимости. В будние и выходные, в метели и дожди жизнь здесь кипит.

И сложно поверить, что всего 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, эта улица была практически уничтожена. Освобождение от немецко-фашистских захватчиков Минск, как и вся Беларусь, встречал в руинах.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси: Представьте, сегодня мы говорим о новых цифрах – 12 289 населенных пунктов, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. Буквально еще недавно, до начала расследования уголовного дела, эта цифра составляла 9 200. Более трех тысяч населенных пунктов! И, значит, окончательная сумма ущерба, исходя из работы комиссии по оценке ущерба, значительно увеличивается.

75 миллиардов советских рублей – именно так оценили прямой материальный ущерб, который нанесли Беларуси оккупацией. Эта цифра превышает довоенный бюджет республики в 35 раз. Особенно пострадали промышленные предприятия. За годы войны оккупанты сожгли и разрушили порядка 100 тысяч производственных зданий. Передовые технологии и лучшее оборудование увезли за границу. Общие потери промышленности составили больше шести миллионов рублей. Нашу экономику отбросили к уровню 1913 года, фактически на 30 лет назад.

Везли в Рейх и белорусское продовольствие. Если считать в деньгах, больше всего забрали зерна – на 400 миллионов советских рублей. В натуральном выражении на первом месте оказались яйца – 5,4 миллиона тонн.