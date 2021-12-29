Какой совет своим студентам даёт известный кардиолог?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”». Юлия Артюх, СТВ:

Кроме всего прочего, вы еще и преподаете. Вы доктор медицинских наук, доцент. Расскажите, какую систему преподавания вы выбрали? Отличается ли она от того, как вам преподавали? Как вы стимулируете специалистов углубляться в научную деятельность, заниматься врачебным делом?

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:

Сравнивая свои студенческие годы и студентов сейчас, наверное, у современных студентов имеется больше возможностей, потому что общество стало более открыто. Больше возможностей что-то найти. Информация стала более легкодоступной в интернете. Поэтому мне кажется, сейчас учиться стало легче. Главное, чтобы у студента было желание учиться, совершенствоваться. Юлия Артюх:

Вы это желание как-то стимулируете? Ведь не секрет, когда мы были студентами, приходишь на лекцию, а преподаватель монотонно рассказывает, все начинают немного засыпать. Сергей Спиридонов:

Наверное, какие-то случаи из практики, жизненные истории помогают. Примеры на конкретных случаях помогают, чтобы у студента был интерес, ему был понятен материал преподавателя. Конечно, иногда дежурства студентов, когда ты уже непосредственно видишь больного, когда ходишь на дежурство и помогаешь врачу, видишь его работу, конечно, тебе тогда и интереснее учиться, тогда и знания усваиваются намного лучше. На мой взгляд, очень важно было то, что я начал ходить на дежурства, хотел быть хирургом уже с третьего курса, ходил и помогал врачам в операционных, работал медбратом. Это тоже формирует в дальнейшем желание постигать эту трудную науку медицину. Я советую своим студентам устраиваться медбратьями хотя бы на летние каникулы или во время учебы. Погружение в среду, ты видишь, что тебе в дальнейшем понадобится, что эти знания тебе будут необходимы для лечения пациентов.

Юлия Артюх:

Какой совет своим студентам вы даете в части психологии? С одной стороны, врач – это человек, который сопереживает, любит людей, спасает жизни, ответственен за эту жизнь. С другой стороны, как вы сказали, в операционной хирург – это робот, сохраняет хладнокровие, он четко должен понимать, знать алгоритм действий. Какие-то советы им даете в этом моменте? Как сохранить любовь к человеку, пациенту, но при этом абстрагироваться и понимать, что от трезвости ума и четкого расчета зависит жизнь. Сергей Спиридонов:

Вы задали очень сложный вопрос, наверное, ответа не будет ни у одного врача. Потому что в медицине ты должен и сопереживать, в то же время в операционной должны абстрагироваться. Есть большая нагрузка на врача, это дежурства, не всегда путь у хирурга и терапевта успешен, есть какие-то неприятности. Но всегда, на мой взгляд, ты к человеку должен относиться человечно, сопереживать ему. Тогда работа будет приносить удовольствие. Юлия Артюх:

Пациенту иногда не хватает этого. Общаешься с людьми, сама же я тоже лежала в больнице, прямо хочется, чтобы доктор пришел, пожалел, сопереживал. Но на самом деле доктор, когда производит опрос, анамнез составляет, он в первую очередь концентрируется на том, чтобы понять, что с тобой не так, как тебя спасти, какое лечение назначить. И совсем ему не до того, чтобы тебя крепко обнять и пожалеть.

Сергей Спиридонов:

Да, надо как-то вырабатывать в себе такие качества, которые позволят с любым пациентом быть человечным, несмотря на занятость, стрессы. Ты всегда должен человеку сопереживать. В части, касающейся хирургии, не каждый человек сможет стать хирургом именно из-за того, что он должен абстрагироваться в операционной, в тяжелых ситуациях принимать решения. Поэтому тут нужен определенный склад характера, умение, выучка. Поэтому путь в кардиохирургии довольно длительный, резидентура в США, Германии – 8-10 лет, чтобы ты был подготовлен к тем стрессовым ситуациям, которые встретишь в операционной. Наша страна ничем не отличается. Юлия Артюх:

Сколько у нас подготовка кардиохирурга? Сергей Спиридонов:

У нас есть клиническая ординатура, сейчас приходит и резидентура, пять лет планируется. Но на самом деле хирург в каждой клинике приходит у нас, проходит определенный период, когда он второй ассистент, потом первый ассистент, потом он становится хирургом, ему ассистирует опытный хирург, только через лет 8 он становится свободно летающей птицей. Он свободно оперирует, принимает решения, дежурит ответственным врачом. Юлия Артюх:

Какие планы на будущее? Что дальше?

Сергей Спиридонов:

Если врач остановится в своем развитии, то он будет отставать, поэтому планы есть. Есть и в трансплантологии, мы постепенно расширяем пул донорских органов, потому что всегда нехватка. Уменьшаем противопоказания у реципиентов для постановки в лист ожидания. Раньше был противопоказанием сахарный диабет, атеросклероз, сейчас почечная недостаточность. Мы уже потихоньку оперируем, отслеживаем результаты у пациентов, у которых другого выхода, кроме трансплантации, нет. Раньше был возрастной ценз – 60 лет, сейчас уже трансплантируем и 70-летних пациентов. Донорские сердца – раньше было 50 лет, сейчас расширили до 60 лет. Видим, что результаты трансплантации ничем не отличаются, если реципиент получает сердце от донора 55 лет. Потому что мы проводим обследование этих донорских сердец, выполняем эхокардиографию, коронарографию. После того, как мы убедимся, что сердце работает хорошо, принимаем решение, что возможно использовать его как донорский орган. Сейчас развивается у нас направление миниинвазивной хирургии, выполняем кардиохирургические операции через маленькие разрезы. Большое направление и очень перспективное – гибридная хирургия, когда часть операции делается эндоваскулярно, через прокол сосуда, часть делается обычным способом. У нас строится новый большой хирургический корпус гибридной хирургии, поэтому это довольно перспективное направление, которое хотели бы развивать в нашей клинике и развиваем потихоньку, приобретая опыт. Планы есть. Юлия Артюх:

Вы такие операции уже проводите?