БГМУ проведёт стримы для абитуриентов с участием деканов факультетов

Новости Беларуси. Ознакомиться с правилами приёма в ведущий медицинский университет страны в режиме онлайн станет возможно уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ознакомиться с правилами приёма в ведущий медицинский университет страны в режиме онлайн станет возможно уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский государственный медицинский университет организует для абитуриентов прямую видеотрансляцию с участием деканов факультетов.
Будущие студенты смогут не только получить информацию о действующих правилах и порядке приёма на популярные специальности, но и задать интересующие вопросы.
Ранее подобные дни открытых дверей в онлайн-формате уже провели и другие белорусские вузы, в частности БГУ и БГУИР. До 24 апреля эту практику продолжит и Белорусский национальный технический университет.