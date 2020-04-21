БГМУ проведёт стримы для абитуриентов с участием деканов факультетов

Новости Беларуси. Ознакомиться с правилами приёма в ведущий медицинский университет страны в режиме онлайн станет возможно уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский государственный медицинский университет организует для абитуриентов прямую видеотрансляцию с участием деканов факультетов. Будущие студенты смогут не только получить информацию о действующих правилах и порядке приёма на популярные специальности, но и задать интересующие вопросы.