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БГМУ проведёт стримы для абитуриентов с участием деканов факультетов

21 апреля 2020 09:42
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Новости Беларуси. Ознакомиться с правилами приёма в ведущий медицинский университет страны в режиме онлайн станет возможно уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

БГМУ проведёт стримы для абитуриентов с участием деканов факультетов-1

Белорусский государственный медицинский университет организует для абитуриентов прямую видеотрансляцию с участием деканов факультетов.

Будущие студенты смогут не только получить информацию о действующих правилах и порядке приёма на популярные специальности, но и задать интересующие вопросы.    

БГМУ проведёт стримы для абитуриентов с участием деканов факультетов-4

Ранее подобные дни открытых дверей в онлайн-формате уже провели и другие белорусские вузы, в частности БГУ и БГУИР. До 24 апреля эту практику продолжит и Белорусский национальный технический университет.    

# Студенты # общество # Фотофакт

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