Как приготовить ленивые вареники с клубникой – простой и быстрый завтрак от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас ленивые вареники с клубникой.

Для этого нам понадобится:

Тщательно перемешиваем. Должно получиться густое крепкое тесто. Используем протертый творог. Обезжиренный творог не подойдет. Тесто замешиваем руками. Оно должно получиться в меру липким.

Тесто раскатываем на 2 колбаски и аккуратно нарезаем. Не стоит делать вареники большими, потому что они увеличатся при варке. Порция вареников готова, оставшееся тесто можно заморозить.

Солим воду, доводим до кипения. Опускаем в кипящую воду подготовленные вареники. Постоянно помешиваем, пока они не всплывут. Когда вареники всплыли, остается их варить 2-3 минуты.

В это время можно приготовить клубнику. Отправляем ее в сотейник. Добавляем 2 столовые ложки сахара, слегка перемешиваем. Мы используем замороженную клубнику, но можно использовать любую другую.