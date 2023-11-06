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Как приготовить ленивые вареники с клубникой – простой и быстрый завтрак от шеф-повара

06 ноября 2023 12:55
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас ленивые вареники с клубникой.

Как приготовить ленивые вареники с клубникой – простой и быстрый завтрак от шеф-повара-1

Для этого нам понадобится:

Как приготовить ленивые вареники с клубникой – простой и быстрый завтрак от шеф-повара-4

Тщательно перемешиваем. Должно получиться густое крепкое тесто. Используем протертый творог. Обезжиренный творог не подойдет. Тесто замешиваем руками. Оно должно получиться в меру липким.

Как приготовить ленивые вареники с клубникой – простой и быстрый завтрак от шеф-повара-7

Тесто раскатываем на 2 колбаски и аккуратно нарезаем. Не стоит делать вареники большими, потому что они увеличатся при варке. Порция вареников готова, оставшееся тесто можно заморозить.

Как приготовить ленивые вареники с клубникой – простой и быстрый завтрак от шеф-повара-10

Солим воду, доводим до кипения. Опускаем в кипящую воду подготовленные вареники. Постоянно помешиваем, пока они не всплывут. Когда вареники всплыли, остается их варить 2-3 минуты.

Как приготовить ленивые вареники с клубникой – простой и быстрый завтрак от шеф-повара-13

В это время можно приготовить клубнику. Отправляем ее в сотейник. Добавляем 2 столовые ложки сахара, слегка перемешиваем. Мы используем замороженную клубнику, но можно использовать любую другую.

Как приготовить ленивые вареники с клубникой – простой и быстрый завтрак от шеф-повара-16

Важно не переварить и не передержать вареники. Соус и вареники почти готовы. Клубника стала мягкой, сахар растворился. Добавляем целые ягоды клубники для декора, поливаем вареники соусом.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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