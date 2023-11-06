Кето-диета: что можно есть и в чём плюсы и минусы такого питания?

Раньше эту диету использовали как альтернативу лечению некоторых болезней. А уже сегодня пара месяцев на таком питании позволяют избавиться от лишних килограммов и улучшить самочувствие.
Кето-диета – друг или враг?
Раньше эту диету использовали как альтернативу лечению некоторых болезней. А уже сегодня пара месяцев на таком питании позволяют избавиться от лишних килограммов и улучшить самочувствие.
Кето-диета – друг или враг?
Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минский городской клинический эндокринологический центр», кандидат медицинских наук:
Кето-диета заключается в уменьшении содержании углеводов в приемах пищи (категорическое уменьшение) и в повышении жиров, в том числе и белков.
Кристина Ладутько, тренер, нутрициолог:
Это продукты с повышенным содержанием жиров, такие как жирная рыба, мясо, яйца, сыры, орехи, масло. Также можно употреблять незначительное количество листовых овощей крестоцветных, а также некоторые ягоды. Полностью исключаются бобовые, злаковые, а также фрукты и крахмалистые овощи.
Ольга Шишко:
Побочные эффекты кето-диеты разнообразны и со стороны биохимических показателей, и пищевого поведения человека, со стороны ЖКТ. За счет активного разрушения жиров, в том числе непосредственно внутренних запасов, может повышаться содержание кетонов, и возникать так называемый кетоз. То есть когда появляется запах ацетона изо рта, кетоны появляются в моче. Это говорит об активном распаде жиров и может негативно сказываться на умственных способностях человека, в целом на общем состоянии самочувствия.
Больше о плюсах и минусах кето-диеты смотрите в видео.