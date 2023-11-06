Кето-диета: что можно есть и в чём плюсы и минусы такого питания?

Раньше эту диету использовали как альтернативу лечению некоторых болезней. А уже сегодня пара месяцев на таком питании позволяют избавиться от лишних килограммов и улучшить самочувствие. Кето-диета – друг или враг?

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минский городской клинический эндокринологический центр», кандидат медицинских наук:

Кето-диета заключается в уменьшении содержании углеводов в приемах пищи (категорическое уменьшение) и в повышении жиров, в том числе и белков.

Кристина Ладутько, тренер, нутрициолог:

Это продукты с повышенным содержанием жиров, такие как жирная рыба, мясо, яйца, сыры, орехи, масло. Также можно употреблять незначительное количество листовых овощей крестоцветных, а также некоторые ягоды. Полностью исключаются бобовые, злаковые, а также фрукты и крахмалистые овощи.