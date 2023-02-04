Самая культурная лыжня. Спартакиада среди актёров, балерин, библиотекарей и не только прошла в Минске

Новости Беларуси. Сила духа, закалка и хорошее настроение. Традиционная зимняя спартакиада собрала в столице самых активных работников культуры со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это художественные руководители, актеры, балерины, библиотекари. Всего 36 команд и более 200 участников. Они сменили привычные выставочные залы и сцену и отправились покорять лыжню. В команде по четыре человека, каждому предстояло пробежать минимум километр. Сборную Министерства культуры возглавил лично глава ведомства Анатолий Маркевич.

Юлия Попкова, начальник художественно-постановочной службы Гомельского государственного цирка:

Мы приехали из Гомельского государственного цирка с хорошим настроением. Надеемся, что победим.

Алексей Тищенков, художественный руководитель культурно-массовой работы Новогрудского районного центра культуры и народного творчества:

Мы уже третий год участвуем в этих соревнованиях. Прошлые два года, в принципе, мы поднимались на пьедестал, будем сейчас тоже стараться не ударить в грязь лицом и показать достойный результат.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Стало доброй традицией собираться на прекрасном спортивном комплексе «Веснянка». Каждый год такая дружная культурная семья здесь, чтобы попробовать свои силы в соревнованиях. Это очень важно, когда мы все вместе, когда чувствуем плечо друг друга, поддерживаем друг друга. И я уверен, что сегодня каждый из нас получит прекрасный заряд энергии.