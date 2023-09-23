До +24 °C и без дождей. Прогноз погоды по областям Беларуси на конец сентября

Предварительные прогнозы синоптиков подтверждаются – финальная неделя сентября ожидается также теплая. Вероятно, это заключительная часть так называемого бабьего лета, однако на звание одного из самых жарких сентябрей за всю историю наблюдений уходящий месяц точно может претендовать, рассказали в программе « Плюс-минус ».

С начала недели погода в Беларуси ожидается малооблачная с кучевыми облаками и прохладная. Вероятность осадков – 5 %. Атмосферное давление выше нормы – 755-756 мм ртутного столба. Температура воздуха +10...+13 °C ночью и +21...+24 °C в дневное время суток. Ветер слабый 2-4 м/с. Относительная влажность 55-89 %. В Витебске и Гомеле осадки ожидаются лишь в понедельник, 25 сентября. В Гродно и Бресте тем временем ожидается преимущественно ясная погода без осадков.

В Москве до +24°C, в Афинах +33°C. О погоде в Европе на неделю с 25 сентября по 1 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.