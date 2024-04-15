Какой будет реакция Беларуси и России в случае создания плацдарма НАТО в Молдове?

В случае полноценного выстраивания, создания на своей территории плацдарма НАТО, если мы говорим о Молдове, как Россия и Беларусь будут себя вести?

Сегодня Молдова наряду с Украиной стала беднейшей страной Европы. В придачу к этому ее также хотят втянуть в войну. Как такое произошло? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

То, что не будем это одобрять, это однозначно. Мнение народа несколько расходится с мнением правящих элит. Это важно учитывать. Сегодня мы можем точно и однозначно констатировать, что люди, которые обеими руками бросают лозунги о демократии, о законности чего-либо, сами никаким образом этому не способствуют.

Простой пример – Евгения Гуцул сколько уже времени является главой Гагаузии? Почему она до сих пор не член правительства Молдовы? Хотя одно предусматривает другое состояние, но этого не происходит. И разговор об этом сейчас даже не ведется. Мое мнение заключается в следующем: если такие события будут разворачиваться, то на политических площадках всевозможных и Россия, и Беларусь будут отстаивать права молдавского народа.

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