Какой бизнес кажется самым перспективным юным белорусам? Поговорили о молодёжном предпринимательстве

Молодым везде у нас дорога. Этот принцип в Беларуси соблюдается неукоснительно. Юное поколение в долгу не остается. Свежие идеи и нестандартный подход к решению проблем позволили создать динамично развивающийся сектор экономики. Перспективы молодежного предпринимательства выглядят многообещающими. Вот только и помощь взрослых тоже нужна. Об этом и не только поговорили с гостем.

Владислав Мирончик, аспирант Витебского государственного технологического университета:

У меня отец предприниматель. С самого детства как-то так сложилось, что я наблюдал за тем, как он ведет свои дела, как он выстраивает взаимоотношения с другими людьми. И маленький я, наверное, не видел другого выхода, другого варианта, кроме как стать предпринимателем. Уже в более осознанном возрасте понял, что нужно все-таки изначально сформировать какую-то базу знаний для того, чтобы стать действительно успешным предпринимателем. Не предавая свою детскую мечту, поступил на экономиста, что уже по окончании университета понял, что хочу не только заниматься какой-то предпринимательской деятельностью, но больше хочу приносить пользу тем, кто желает и кто находятся на самом старте открытия своего дела. Основная цель – быть просто полезным тем, кто меня окружает, для того чтобы они с большей легкостью открывали свои дела.

Александра Каштанова, ведущая:

Чего хотят больше всего молодые люди? Какой бизнес кажется самым прибыльным либо самый перспективным для молодежи сейчас?

Владислав Мирончик:

Каждый молодой человек, я думаю, по-своему это представляет. Это зависит от того, на кого он обучается или какую профессию он получил уже на данный момент. Наверное, самый перспективный, если брать в общем, это, конечно, то, что сейчас облегчает жизнь людей. Вероятнее всего, это программирование, IT-сфера, возможно, искусственный интеллект.