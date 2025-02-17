Зачем нужны суды над полицаями и почему эти уголовные преступления не имеют «срока давности»? Анонс «По существу»

Забвению – нет! На сколько еще хватит материалов, обнаруженных в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа? Зачем нужны суды над полицаями сегодня и почему по этим уголовным преступлениям нет грифа «срок давности»? Как меняются с учетом новых фактов образовательные программы?

Стать участником прямого эфира может каждый. Если у вас есть что сказать по существу переходите в чат трансляции на канале YouTube. Попасть туда можно с помощью QR-кода, который со стартом программы появится на TV экранах. Сканируйте и присоединяйтесь к дискуссии. Наиболее интересные послания могут прозвучать в ток-шоу и будут адресованы спикерам. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит на отечественном телевидении в прямом эфире.