Прямой эфир

Зачем нужны суды над полицаями и почему эти уголовные преступления не имеют «срока давности»? Анонс «По существу»

17 февраля 2025 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Забвению – нет! На сколько еще хватит материалов, обнаруженных в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа? Зачем нужны суды над полицаями сегодня и почему по этим уголовным преступлениям нет грифа «срок давности»? Как меняются с учетом новых фактов образовательные программы?

Этим вечером на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Зачем нужны суды над полицаями и почему эти уголовные преступления не имеют «срока давности»? Анонс «По существу»-2

Стать участником прямого эфира может каждый. Если у вас есть что сказать по существу переходите в чат трансляции на канале YouTube. Попасть туда можно с помощью QR-кода, который со стартом программы появится на TV экранах. Сканируйте и присоединяйтесь к дискуссии. Наиболее интересные послания могут прозвучать в ток-шоу и будут адресованы спикерам. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит на отечественном телевидении в прямом эфире.

Включайте «По существу» этим вечером в 18:30.

# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
В Миорах обновили музейные экспозиции к 80-летию освобождения Беларуси
17 февраля 2025 07:12

В Миорах обновили музейные экспозиции к 80-летию освобождения Беларуси

В Минске завершилась спартакиада среди работников Мингорисполкома и администраций районов
17 февраля 2025 07:10

В Минске завершилась спартакиада среди работников Мингорисполкома и администраций районов

В Минске обсудили развитие промышленного туризма в Беларуси
17 февраля 2025 07:05

В Минске обсудили развитие промышленного туризма в Беларуси