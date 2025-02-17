В Миорах обновили музейные экспозиции к 80-летию освобождения Беларуси

В ее годы каратели сожгли свыше 3 тысяч деревень Витебского края. Миорский район – тоже в числе пострадавших. Свыше 5 тысяч местных жителей погибли от рук фашистов. Упоминания о тех страшных событиях – сегодня хранят музейные экспонаты. Например, снимок, который сделан в день свадьбы односельчан еще до начала боев. Как станет известно позже, только двое из тех, кто запечатлен на фото, смогли пережить войну.

Максим Филипович, руководитель музейного объединения Миорской средней школы № 3 имени Героя Советского Союза Егора Андреевича Томко:

В прошлом году у нас было 80 лет освобождения. Целый раздел посвящен этим событиям. Для Западной Беларуси характерно, что наши земляки воевали не только в Красной армии, были и в войсках Польских, и армии Андерсена. То есть во всех крупных сражениях войны наши земляки отличились.

В этой школе в Миорах созданы сразу три музея. Каждый богат уникальными экспонатами. Один из таких – нательный кулон с орнаментом Изяслава. В Беларуси подобных артефактов не более четырех. Относятся они к концу X века. В Музее книги и печати, помимо старинных вещей, есть и советские журналы, календари, открытки, учебники, марки. Этнографический музей знакомит посетителей с бытом крестьян в различные исторические эпохи.