Вадим Елфимов: Трамп собирается защищать только американскую территорию, а не страны НАТО

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

При современных технологиях выкрасить лед в какой угодно цвет или в узор – это не проблема. Вопрос лишь в том, сколько льда? Если столько, сколько есть у Гренландии, точнее 2 миллиона квадратных километров, вот тогда остается один способ – выкрасить его на политической карте. Ибо реально покрасить почти ничего не получится.

Штаты давно подбирались к этому когда-то никому не нужному, но самому большому острову планеты. Да он не нужен и самой Дании. В 1910 году американские власти, точнее посол США в Дании Морис Фрэнсис Иганс предложил сложную схему, по которой Дания отдает Америке Гренландию, а взамен получает остров Минданао на юге Филиппин. В свою очередь этот остров Дания рассчитывала поменять на собственные земли, потерянные полвека назад в результате Австро-прусско-датской войны. Речь о Южной Ютландии или, по-немецки, Шлезвиге. Впрочем, комбинацию тогда так и не реализовали, а Ютландию датчане вернули в 1920 году по итогам Первой мировой войны. Вот с этого момента Гренландия, которую датчане готовы были отдать за Шлезвиг, стала им «как бы нужна».

Чтобы не обменять, а продать. Следующее покушение на датские владения американцы предприняли без хитрых схем, просто предложив за Виргинские острова, что на юге, в Карибском море, 25 миллионов долларов. Сумма была сопоставима с половиной годового бюджета Дании тех лет. В 1916 году прошел референдум, согласно которому 64,2 % жителей континентальной Дании высказались за продажу территории. На самих островах присоединение к США поддержали почти единогласно.

Но Гренландия оставалась датской. Хотя, как сказать. В апреле 1940 года, после оккупации Дании фашистской Германией, правительство США заявило о распространении на Гренландию доктрины Монро. 9 апреля 1941 года посланник Дании в Вашингтоне подписал с американским правительством соглашение об обороне Гренландии – на острове появились американские войска. Основная их задача – топить немецкие подлодки, идущие в узкой Северной Атлантике к берегам США.