Вадим Елфимов: Трамп собирается защищать только американскую территорию, а не страны НАТО

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.
При современных технологиях выкрасить лед в какой угодно цвет или в узор – это не проблема. Вопрос лишь в том, сколько льда? Если столько, сколько есть у Гренландии, точнее 2 миллиона квадратных километров, вот тогда остается один способ – выкрасить его на политической карте. Ибо реально покрасить почти ничего не получится.
Штаты давно подбирались к этому когда-то никому не нужному, но самому большому острову планеты. Да он не нужен и самой Дании. В 1910 году американские власти, точнее посол США в Дании Морис Фрэнсис Иганс предложил сложную схему, по которой Дания отдает Америке Гренландию, а взамен получает остров Минданао на юге Филиппин. В свою очередь этот остров Дания рассчитывала поменять на собственные земли, потерянные полвека назад в результате Австро-прусско-датской войны. Речь о Южной Ютландии или, по-немецки, Шлезвиге. Впрочем, комбинацию тогда так и не реализовали, а Ютландию датчане вернули в 1920 году по итогам Первой мировой войны. Вот с этого момента Гренландия, которую датчане готовы были отдать за Шлезвиг, стала им «как бы нужна».
Чтобы не обменять, а продать. Следующее покушение на датские владения американцы предприняли без хитрых схем, просто предложив за Виргинские острова, что на юге, в Карибском море, 25 миллионов долларов. Сумма была сопоставима с половиной годового бюджета Дании тех лет. В 1916 году прошел референдум, согласно которому 64,2 % жителей континентальной Дании высказались за продажу территории. На самих островах присоединение к США поддержали почти единогласно.
Но Гренландия оставалась датской. Хотя, как сказать. В апреле 1940 года, после оккупации Дании фашистской Германией, правительство США заявило о распространении на Гренландию доктрины Монро. 9 апреля 1941 года посланник Дании в Вашингтоне подписал с американским правительством соглашение об обороне Гренландии – на острове появились американские войска. Основная их задача – топить немецкие подлодки, идущие в узкой Северной Атлантике к берегам США.
В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил Дании за Гренландию уже 100 миллионов долларов, а в довесок пообещал часть нефтяных месторождений Аляски. Наконец, в 1967 году при Линдоне Джонсоне Госдепартамент США снова поинтересовался, не продаст ли Дания Гренландию и Исландию. Впрочем, оба раза американцы получили отказ.
Сейчас договариваться о сделке нужно не столько с Данией, сколько с самой Гренландией. В 1979 году датский фолькетинг (парламент) предоставил острову широкую автономию. Настолько широкую, что через десять лет Гренландия вышла из Европейского экономического сообщества (ЕЭС, предшественник ЕС), отстаивая свое право охотиться на тюленей, а Дания осталась в союзе. В 2009 году провинция добилась еще большей автономии. По большому счету, сейчас Дания якобы отвечает только за внешнюю политику и оборону острова, и то совместно со Штатами. Ну, и субсидирует половину островного бюджета.
Зачем же понадобился ледяной остров Трампу? Напомню, там уже находится 12-я эскадрилья космического оповещения США, проще говоря, РЛС дальнего предупреждения о русских ракетах. И именно Трамп в 2019 году учредил Космические войска США – теперь он ищет для них площадку. Они его детище. Если присовокупить к РЛС батарею собственно американских ударных ракет или противоракет, то получается, что Трамп хочет бросить Европу. Если он хочет поставить противоракеты в Гренландии, значит, ему не нужны противоракеты в Польше и Румынии. И, значит, он собирается защищать только американскую территорию, а не страны НАТО! Делайте выводы, господа европейцы.