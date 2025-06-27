Новости по тегу #Конец света

Сейчас около Земли находятся примерно 800 астероидов и метеоритов.
«По разным оценкам, несколько миллиардов лет остается».
Группа Sonika. В 2004 году Соника, будущая солистка группы, победила в конкурсе турецкой песни в Стамбуле. В 2009 она решает стать рок-исполнительницей и собирает группу живых музыкантов. Уже первые композиции группы имеют успех на радио и в Интернете. Коллектив проходит отбор на московский рок-фестиваль «Крок-рок». И в сентябре 2011 входит в пятерку финалистов.
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