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Новости по тегу #Конец света

Какого размера должен быть астероид, чтобы уничтожить Землю? Ответил учёный НАН Беларуси
27 июня 2025 16:24

Какого размера должен быть астероид, чтобы уничтожить Землю? Ответил учёный НАН Беларуси

Учёные назвали один из вероятных сценариев конца света
27 июня 2025 16:17

Учёные назвали один из вероятных сценариев конца света

Патриарх Кирилл заявил, что человечество приближается к концу света
20 ноября 2017 14:01

Патриарх Кирилл заявил, что человечество приближается к концу света

Возможен ли конец света в Беларуси и почему слухи о нем не сделали белорусов добрее?
24 декабря 2012 05:00

Возможен ли конец света в Беларуси и почему слухи о нем не сделали белорусов добрее?

В канун «конца света» в Аргентине грабили супермаркеты
21 декабря 2012 07:03

В канун «конца света» в Аргентине грабили супермаркеты

Что будет 22 декабря 2012 года, после «конца света»? Видеопрезентация от НАСА
17 декабря 2012 08:48

Что будет 22 декабря 2012 года, после «конца света»? Видеопрезентация от НАСА

14 декабря 2012 08:28

Директор обсерватории БГУ: Никакого парада планет 21 декабря 2012 года вообще не будет

Конец света Marilyn Manson встретит в Минске. На концерт будут пускать только совершеннолетних
02 декабря 2012 19:39

Конец света Marilyn Manson встретит в Минске. На концерт будут пускать только совершеннолетних

Перед концом света украинцы закупаются солью и спичками
02 декабря 2012 18:30

Перед концом света украинцы закупаются солью и спичками

В Томске свадебное агентство продаёт наборы для встречи конца света. Стоимость одного – 240 тыс. бел. руб
29 ноября 2012 07:00

В Томске свадебное агентство продаёт наборы для встречи конца света. Стоимость одного – 240 тыс. бел. руб

12 мая 2012 14:57

Конец света 21-23 декабря 2012 года отменяется! Сенсационная находка ученых

14 ноября 2011 14:07

Соника (Группа Sonika) про конец света: Если мы в это не верим, значит, ничего не произойдет