«Какое могущество хранится в нём, какая сила!» 100-летние деревья-великаны можно увидеть в Ботаническом

Вероника Макаревич, ведущая:

Живописные аллеи, яркие клумбы и вековые дубы. Побывать в этом райском местечке должен каждый. Путешествие в сказочный мир природы начинается. Центральный ботанический сад – зеленый оазис посреди мегаполиса. Место притяжения минчан и гостей столицы, царство уникальных растений, которые живут по собственным правилам и биоритмам. Солнечные часы – главный ориентир. Потому и весна здесь начинается не по календарю, а с приходом теплых деньков, когда из-под снега показываются нежные первоцветы.

Ольга Цветковская, научный сотрудник лаборатории цветоводства Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Подснежниками, или первоцветами, у нас называют все первые цветы. В Беларуси это хохлатки, ветреница, печеночница. Но есть в наших садах уже и такие растения-интродуценты, то есть взятые с мест естественного произрастания и высаженные на территории Беларуси. Это такие растения, как галантус, хионодокс, пушкиния, сцилла. Если горные растения представили широкой публике несколько лет назад, то здешних старожилов знает каждый!

Видите, какой огромный этот клен? Какое могущество хранится в нем, какая сила! И вправду, этим исполином можно любоваться долго. А растет он недалеко от оранжереи, поэтому найти и лично познакомиться будет несложно.

Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Сейчас мы с вами стоим на аллее из клена серебристого, его латинское название – аcer saccharinum, то есть сахаристый. У него очень сладкий сок, из которого делают сироп. Трудно поверить, но этим кленам больше 100 лет, как и самому Ботаническому, который 17 апреля отметил очередной день рождения. К слову, солидный возраст не мешает деревьям активно цвести и окружать себя молодняком.

Михаил Рудевич:

Недели через три уже появятся семяночки. Семяночки у этого растения недолгоживущие. Надо, чтобы как только они осыпятся, сразу их сеять – тогда они успешно прорастут. У других кленов они могут потерпеть, а этот такой нетерпеливый. Он родом из Америки. Чуть раньше североамериканских гостей в Ботаническому саду появились ели, вязы и дубы.

Михаил Рудевич:

Я стою рядышком практически со столетним дубом. Смотрите, какая мощь. Не зря наши предки, древние славяне, считали его священным деревом. Ведь дуб очень крепко держится, его корни уходят очень глубоко. А крона его, как писал Якуб Колас: паднімі галаву – і шапка зваліцца. Считалось, что своей корневой системой дуб связывает людей с подземным миром, а кроной – с небом. С тех пор могучее дерево является символом душевной и физической силы, а также долголетия.