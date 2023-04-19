Прямой эфир

«Какое могущество хранится в нём, какая сила!» 100-летние деревья-великаны можно увидеть в Ботаническом

19 апреля 2023 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вероника Макаревич, ведущая:
Живописные аллеи, яркие клумбы и вековые дубы. Побывать в этом райском местечке должен каждый. Путешествие в сказочный мир природы начинается.

Центральный ботанический сад – зеленый оазис посреди мегаполиса. Место притяжения минчан и гостей столицы, царство уникальных растений, которые живут по собственным правилам и биоритмам. Солнечные часы – главный ориентир. Потому и весна здесь начинается не по календарю, а с приходом теплых деньков, когда из-под снега показываются нежные первоцветы.

«Какое могущество хранится в нём, какая сила!» 100-летние деревья-великаны можно увидеть в Ботаническом-1

Ольга Цветковская, научный сотрудник лаборатории цветоводства Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Подснежниками, или первоцветами, у нас называют все первые цветы. В Беларуси это хохлатки, ветреница, печеночница. Но есть в наших садах уже и такие растения-интродуценты, то есть взятые с мест естественного произрастания и высаженные на территории Беларуси. Это такие растения, как галантус, хионодокс, пушкиния, сцилла.

Если горные растения представили широкой публике несколько лет назад, то здешних старожилов знает каждый!

«Какое могущество хранится в нём, какая сила!» 100-летние деревья-великаны можно увидеть в Ботаническом-4

Видите, какой огромный этот клен? Какое могущество хранится в нем, какая сила!

И вправду, этим исполином можно любоваться долго. А растет он недалеко от оранжереи, поэтому найти и лично познакомиться будет несложно.

«Какое могущество хранится в нём, какая сила!» 100-летние деревья-великаны можно увидеть в Ботаническом-7

Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Сейчас мы с вами стоим на аллее из клена серебристого, его латинское название – аcer saccharinum, то есть сахаристый. У него очень сладкий сок, из которого делают сироп.

Трудно поверить, но этим кленам больше 100 лет, как и самому Ботаническому, который 17 апреля отметил очередной день рождения. К слову, солидный возраст не мешает деревьям активно цвести и окружать себя молодняком.

«Какое могущество хранится в нём, какая сила!» 100-летние деревья-великаны можно увидеть в Ботаническом-10

Михаил Рудевич:
Недели через три уже появятся семяночки. Семяночки у этого растения недолгоживущие. Надо, чтобы как только они осыпятся, сразу их сеять – тогда они успешно прорастут. У других кленов они могут потерпеть, а этот такой нетерпеливый. Он родом из Америки.

Чуть раньше североамериканских гостей в Ботаническому саду появились ели, вязы и дубы.

«Какое могущество хранится в нём, какая сила!» 100-летние деревья-великаны можно увидеть в Ботаническом-13

Михаил Рудевич:
Я стою рядышком практически со столетним дубом. Смотрите, какая мощь. Не зря наши предки, древние славяне, считали его священным деревом. Ведь дуб очень крепко держится, его корни уходят очень глубоко. А крона его, как писал Якуб Колас: паднімі галаву – і шапка зваліцца.

Считалось, что своей корневой системой дуб связывает людей с подземным миром, а кроной – с небом. С тех пор могучее дерево является символом душевной и физической силы, а также долголетия. 

«Какое могущество хранится в нём, какая сила!» 100-летние деревья-великаны можно увидеть в Ботаническом-16

Михаил Рудевич:
Стараемся сохранять коллекционные растения до последнего листочка, до последней хвоинки в надежде, что они все-таки оживут, потому что это давняя история и каждое такое растение нам дорого. Мы с ними разговариваем, это наши любимцы, всегда немножко берет оторопь, когда думаешь, что мы родились на 30, 40, 50, 60 лет позже, чем было посажено это растение.

Общайтесь с природой на «ты» и проводите весну с улыбкой.

# Растения и цветы # общество # Вероника Макаревич # Михаил Рудевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Говорят, это бывшие Цмоки. Где находится музей валунов в Беларуси?
19 апреля 2023 16:01

Говорят, это бывшие Цмоки. Где находится музей валунов в Беларуси?

«Её рук дело». БСЖ продолжает раскрывать таланты белорусских женщин
19 апреля 2023 15:55

«Её рук дело». БСЖ продолжает раскрывать таланты белорусских женщин

Собака не слушается хозяина? Рассказываем, как найти общий язык с питомцем
19 апреля 2023 15:50

Собака не слушается хозяина? Рассказываем, как найти общий язык с питомцем