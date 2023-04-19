«Её рук дело». БСЖ продолжает раскрывать таланты белорусских женщин

На сей раз свои работы в атриуме торгового центра «Столица» представила Татьяна Зернова. Художница из города Чашники Витебской области. В 2021 году Татьяна Зернова получила орден Матери, женщина помогает благоустраивать храмы, пишет иконы, разрабатывает проекты иконостасов. Кстати, экспозиции здесь сменяются каждые 2-3 недели. Участницы проекта – представительницы прекрасного пола разных профессий: медики педагоги, аграрии и работники культуры.

Татьяна Зернова: Здесь получилось показать в полном объеме как раз работы почти за 19 лет. Все работы объединены каким-то культурным наследием, то есть где-то храмы, традиционно иконы.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Сама идея проекта «Ее рук дело» – идея, подсказанная главой государства. Он, когда посещал торговый центр Столица и был здесь в атриуме, сказал, что здесь должны быть люди со всей страны. И так создалась идея проекта «Ее рук дело».

Проект «Ее рук дело» стартовал 17 сентября 2022 года. Он объединит более 20 творческих участниц. По завершению каждой экспозиции автор дарит организаторам одну работу. В День народного единства эти произведения выставят на аукцион, а далее вырученные средства пойдут на благотворительность.