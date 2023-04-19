Говорят, это бывшие Цмоки. Где находится музей валунов в Беларуси?

Вероника Макаревич, ведущая:

Нет, это не очередной фантастический фильм о путешествии на другую планету. Величественный парк камней – реальность, к которой может прикоснуться каждый. И даже загадать желание – место поистине волшебное.

Гранит состоит из полевого шпата. Розовый цвет дает именно этот оттенок. То, что блестит, – это у нас слюда. И полупрозрачные пластиночки либо кубики – это кварц.

Добро пожаловать в столичный Стоунхендж. Музей валунов в Уручье можно смело назвать одним из чудес Беларуси и всей Европы. Сюда свозили дары ледников с каждого уголка страны. Идея создать геологический рай и сохранить ценные породы камней пришла академику Гавриилу Горецкому. Так, в 1985 году силами ученых из Института геохимии и геофизики вырос парк камней. На семи гектарах прописалось более 2 000 сокровищ. Памятник природы завораживает и в лучах солнца открывает свои тайны.

Елена Алинская, экскурсовод:

Это место называется «Питающая провинция». Когда Гавриил Горецкий создавал этот музей, то ему важно было показать, как ледники пришли на наши земли, какие камни принесли сюда и откуда. Поэтому здесь есть три части. Одна посвящена теме Швеции, другая – Финляндии, третья – Карелии. Именно с этих мест и были принесены эти камни. Познавать природу в каменном царстве дух захватывает. Весь ландшафт – уменьшенная копия Синеокой. Если воспарить над парком, можно разглядеть географическую карту Беларуси в масштабе 1:100. Могучие валуны обозначают возвышенности. Голубыми елями отмечены областные города. Тропинки с мелкими камушками переливаются реками. Ныряем за приключениями.

Елена Алинская:

Мы забрались с вами на Минскую возвышенность. Если посмотреть вокруг, то можно увидеть всю нашу карту в реальности. Эта часть – северная и центральная части Беларуси – вся холмистая. Это все наследие ледников. Около пяти ледников прошлись по нашей земле, и когда они таяли, образовывались моренные холмы. А самый последний ледник у нас был в Поозерске, остановился на этой территории. Интересно, что именно он сформировал наши Браславские озера. В том числе и озеро Нарочь. Оттого север Беларуси называют белорусской Швейцарией. Юг – долиной полезных ископаемых. В галерее под открытым небом собраны разные породы камней. В центре внимания сияет гранит – визитка нашей земли. Этот «богатырь» выдержит все – перепады температур и механические воздействия.

Елена Алинская:

С этой стороны – осадочные породы. С этой стороны – породы, которые образованы из магмы. А это метаморфические, то есть на дне океанов, на дне море под действием температуры, химических веществ образовывались камни. Перед вами находится мрамор. Мы сейчас его польем водой. Посмотрите, она начинает светиться, как кожа у человека. Обратили внимание? Недаром именно из мрамора и делают скульптуры людей. Именно поэтому они нас так вдохновляют этим внутренним свечением. Магический алтарь. В этих великанах застыла сила веков. Они окунают в языческие времена, когда наши предки поклонялись огромным валунам. Просили защиты, урожая и лучшей доли. Идем в гости к главному старцу таинственного града – камню-деду.

Елена Алинская:

Он напоминает яйцо, как и главный камень нашей земли – алатырь, от которого начинаются все реки. По легенде считается, что этот камень находился недалеко от улицы Октябрьской еще до начала XX века. Возле него стоял большой дуб в четыре обхвата. Горел жертвенный огонь, и там был Дед Севастей. Местные жители спешили скорее к этому камню, просили его о том, чтобы были дети в семье, чтобы муж не пил, чтобы все сложилось, чтобы деньги водились в доме и здоровье. Придут, польют его молоком, яйцами, принесут ему куриные потроха, какую-то жертву. И считалось, что камень этим помогает. Я вам скажу по секрету, что на самом деле мы с вами можем загадать желание. Вы почувствуете, что камень вам ответит. Поэтому и сегодня сюда приносят монетки, конфеты, крупу и благодарят наш камень.

Издавна в глухих лесах и на открытых лугах белорусы находили особенные камни, на которых словно начертан след. Так родилась легенда, что когда Богородица шла по Земле, она отдыхала на некоторых камнях и оставляла свой отпечаток. Во время дождя и снега в углублении скапливалась вода, которую предки считали целебной. Елена Алинская:

Начнем знакомство с камня, который выглядит в форме креста. Самое интересное здесь – изображение человека в короне. Вы видите буквы английские R, S, и B. Есть легенда, рассказывающая о том, что именно здесь, за этим камнем обедал в свое время наш король Стефан Баторий. В память об этом сделали такое начертание.

Камень люди использовали не только как культ поклонения, но и в хозяйственных целях. Из камней делали определенные жернова. Здесь отверстие, ставилось приспособление, при помощи которого крепился верхний камень на нижний. И за счет этого они работали. Со временем идет замена, соответственно, их уже использовали для других нужд. Например, просто стояли во дворе, могли сделать из него обсерваторию, то есть определяли, где поднимается солнце, во сколько. Либо делали солнечные часы.