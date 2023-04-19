Собака не слушается хозяина? Рассказываем, как найти общий язык с питомцем

Вероника Макаревич, ведущая:

При грамотном подходе даже непокорного голубоглазого красавца хаски можно научить манерам! Главное – знать парочку секретных приемов.

Не лаять, не грызть мебель и не бросаться на прохожих. Собачья жизнь – одни запреты, думаете вы и глубоко ошибаетесь. Бытовая дрессировка – надежный путь к гармоничным отношениям питомца и хозяина. Работа над собой – нелегкий труд, высокая мотивация – ключ к успеху, отыскать который поможет правильный вид кинологического спорта.

Виктория Грудина, председатель Белорусской федерации кинологических видов спорта:

В каждом виде спорта свои породы. Если брать вид спорта аджилити, которым занимаемся мы, то большие – это в основном бордер-колли, в маленьких это шелти, джек-рассел, парсоны. И сейчас очень модными стали папильоны. Они шустренькие, маленькие, быстренькие и красивенькие. В других видах спорта, например, в послушании, более массивные собаки – овчарки, малинуа. Уже 20 лет с разными породами собак я бегаю. Аджилити начало развиваться более масштабно, появились скорости, быстрые собаки. Соответственно, мы завели бордера. Далее у нас бордер-папильон, еще бордер. Мы занимаемся и развиваемся в этом направлении.

Аджилити, фризби, фристайл, обидиенс – самые активные и зрелищные направления. На каждом соревновании хвостатые чемпионы устраивают настоящее шоу и собирают массу поклонников. Кинологический спорт подойдет для терпеливых и творческих людей, которые искренне любят своих четвероногих друзей. Познакомьтесь, будущий тренер пушистого клуба, 19-летняя Анастасия.

Анастасия Грудина, спортсмен по аджилити белорусской федерации кинологических видов спорта:

Кинология прошла, в принципе, через всю мою жизнь и до сих пор идет дальше. Кинология дает возможность заниматься с собаками, выезжать на международные старты. Это очень приятно. Я участвую как спортсмен, тренер – это моя мама. К тебе требования выше, чем к другим спортсменам, это дает определенные результаты. Первая окончательная моя собака – это Лори. Он умный, хитрый, его невозможно не любить.

На начальном этапе мы кормим за все, каждый шажочек. Каждая команда – это маленький шажочек к достижению большой цели. У меня собака уже научена. Берем, например, команду «лежать». Берем кусочек и аккуратно, плавно кладем собаку. Можно сразу добавлять команду. Собака не знает команду, но мы автоматически должны добавлять команду, чтобы у нее задавался какой-то навык. Что посеешь, то и пожнешь. Хотите воспитать умного и послушного питомца, приготовьтесь полностью отдаваться образовательному процессу.

Анастасия Грудина:

При изучении команды, конечно же, мотивация должна быть у собаки. Кто-то больше нацелен на игрушку, кто-то больше на лакомство. Главное – не спешить и, если что-то не получается, делать дальше. И вскоре это получится.

Виктория Грудина:

Общий язык – это уделять внимание, так же, как и ребенку. Заниматься хотя бы 5-10 минут в день. Помимо прогулок. Просто игра, просто еда не из миски, как обычно у нас люди кормят собак (пришли, покормили и все). Это может быть и в игровой форме, где питомцу будет интересно.