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Какими суперспособностями хотели бы обладать минчане? Провели опрос

11 октября 2024 15:30
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Какими суперспособностями хотели бы обладать минчане? Провели опрос -1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с прогулки по осеннему городу и опроса. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, какими суперспособностями они хотели бы обладать?

Какими суперспособностями хотели бы обладать минчане? Провели опрос -3

Телепортация, чтобы время не тратить впустую на поездки и осень.

Какими суперспособностями хотели бы обладать минчане? Провели опрос -5

Я не знаю, наверное, машина времени, чтобы была возможность вернуться и прожить как-то по-другому.

Какими суперспособностями хотели бы обладать минчане? Провели опрос -7

Вставать в 7 утра.

Подробнее в видео.

# Опрос # Опрос минчан # Алина Трус

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