Какими суперспособностями хотели бы обладать минчане? Провели опрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинается с прогулки по осеннему городу и опроса. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, какими суперспособностями они хотели бы обладать?

Телепортация, чтобы время не тратить впустую на поездки и осень.

Я не знаю, наверное, машина времени, чтобы была возможность вернуться и прожить как-то по-другому.