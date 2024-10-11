В Минской области планируют привить от гриппа не менее 75% населения из групп риска

Не менее 75 % населения Минской области, которые находятся в зоне риска, планируют привиться от гриппа. Сейчас в центральном регионе идет массовая вакцинация против этой вирусной инфекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На выбор предлагают два препарата на безвозмездной или платной основе: в наличии российская и французская вакцины. Иммунизация – простой и эффективный способ сохранить здоровье. Он не только снижает риск заболевания, но и помогает предотвратить распространение вируса и развитие осложнений. Так, в Вилейском районе прививку от гриппа уже получили свыше 500 человек. Организованы мобильные группы для проведения вакцинации в трудовых коллективах.