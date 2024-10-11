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В Минской области планируют привить от гриппа не менее 75% населения из групп риска

11 октября 2024 14:42
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Не менее 75 % населения Минской области, которые находятся в зоне риска, планируют привиться от гриппа. Сейчас в центральном регионе идет массовая вакцинация против этой вирусной инфекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На выбор предлагают два препарата на безвозмездной или платной основе: в наличии российская и французская вакцины. Иммунизация – простой и эффективный способ сохранить здоровье. Он не только снижает риск заболевания, но и помогает предотвратить распространение вируса и развитие осложнений. Так, в Вилейском районе прививку от гриппа уже получили свыше 500 человек. Организованы мобильные группы для проведения вакцинации в трудовых коллективах. 

В Минской области планируют привить от гриппа не менее 75% населения из групп риска-2

Светлана Ольтэ, заведующая поликлиникой Вилейской центральной районной больницы:
Необходимо привить в первую очередь лиц с высоким риском заражения. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, а также иммунодефицитными состояниями, лица старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, также работники образования. 27 % от населения необходимо привить. Это 11 376 человек. 

Массовая вакцинация продлится до декабря. Период с сентября по ноябрь – самый оптимальный для выработки иммунитета против вирусных инфекций.

# Вакцинация # Заболевания

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