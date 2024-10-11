24 многодетные жительницы Минской области награждены орденом Матери

Праздничное мероприятие прошло во Дворце Республики. Почетной награды удостоены как домохозяйки, так и представительницы различных сфер деятельности: образования, здравоохранения, промышленности, торговли. Также каждая получит единовременную денежную выплату. К слову, всего в Минской области проживает около 22 тысяч многодетных семей.

Орденом Матери награждены 24 многодетные жительницы Минской области. Из них две мамы растят шестерых детей, остальные – пятерых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Илона Кукреш, многодетная мать: Для меня это большая гордость, честь и, конечно, огромная ответственность. Я очень рада, что удостоена этого ордена. И считаю, что таких матерей должно быть много, чтобы у нас рождаемость повышалась, процветала наша страна.

Алеся Садченко, многодетная мать: У меня пятеро детей. Мамой быть, в принципе, несложно. Старшие дети очень помогают.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня материнство – это очень ответственная и важная профессия. И воспитывать пять и более детей – это, на мой взгляд, подвиг.

Государственная награда орден Матери вручается в Беларуси с 1996 года. За это время им награждены свыше 2600 многодетных матерей центрального региона.