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Какими приспособлениями можно собирать ягоды в лесу?

08 июля 2019 08:04
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Леонид Шахлевич.  

Какими приспособлениями можно собирать ягоды в лесу?-1

Какими должны быть приспособления по сбору дикорастущих ягод?

Какими приспособлениями можно собирать ягоды в лесу?-4

Леонид Шахлевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:   
Приспособление должно быть – расстояние между зубьями не менее 0,5 см, края этих зубьев не должны быть острыми, чтобы они не срезали ветки и листики этих растений. И приспособление не должно касаться нижней утолщенной части растения. 

Какими приспособлениями можно собирать ягоды в лесу?-7

Это нужно знать каждому грибнику. Собираем лисички правильно

# Урожай # общество # Леонид Шахлевич

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