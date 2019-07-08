Какими приспособлениями можно собирать ягоды в лесу?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Леонид Шахлевич.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Леонид Шахлевич.
Какими должны быть приспособления по сбору дикорастущих ягод?
Леонид Шахлевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Приспособление должно быть – расстояние между зубьями не менее 0,5 см, края этих зубьев не должны быть острыми, чтобы они не срезали ветки и листики этих растений. И приспособление не должно касаться нижней утолщенной части растения.