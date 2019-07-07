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Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

07 июля 2019 18:36
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Новости Беларуси. День Независимости – без сомнения, главный государственный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе его отметила вся страна. В 2019 году вместе с важнейшей для нас всех датой – 75-летием освобождения Беларуси от фашистской навалы.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-1

В больших городах и на малых родинах – каждый в нашей стране в этот день вспомнил о том, что нельзя забыть. О том великом пути к Победе и тех великих людях, которым мы обязаны жизнью.

3 июля 1944-го Минск был свободен. И нет другой такой даты в нашей истории, которая бы лучше подходила под празднование Дня Независимости. Война – это страшно. Но еще страшнее – несвобода. Потому они погибали, но не сдавались. И потому мы должны помнить. И сделать все, чтобы та война была последней на нашей земле.

Корреспондент Екатерина Жилянина – о Дне Независимости под мирным небом.

Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия

Накануне главного государственного праздника – торжественное собрание во Дворце Независимости. Одна из традиций суверенной Беларуси.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-4

Ветераны на этом празднике – главные гости, им страна обязана своей сегодняшней свободой. И ключевые для государства фигуры – те, кто строит будущее страны. Президент в своем выступлении отмечает: испытания, через которые в военные годы прошел наш народ, проявили несгибаемый белорусский характер, выковали национальную ментальность. А ведь могли поставить точку в истории свободной страны.

«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-7

Говоря о подвиге, о долге перед родиной, Александр Лукашенко не обходит стороной актуальную тему. Высказывается о спорах вокруг нового закона о службе в армии. Президент уверен: Родину должны защищать все.

«Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-10

Армией своей и военной мощью страна вправе гордиться. Парад 3 июля в этом году отложили на вечер. Но с самого утра к монументам и памятным местам продолжали нести цветы.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-13

Ровно 75 лет назад в этот день Минск освободили от захватчиков и оккупантов. Белорусы вспоминали героев, склонивших головы во имя мира на родной земле.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-16

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-18

А потом отмечали Победу, праздновали по всей стране. Ведь события 3 июля, по сути, стали переломным моментом в истории Беларуси.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-21

И вот расчеты готовы к старту. К месту парада прибыл главнокомандующий Вооруженных Сил. Александр Лукашенко в своем выступлении еще раз подчеркнул: боеспособность мы укрепляем исключительно для того, чтобы обеспечить мир на своей земле. И еще мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-24

Александр Лукашенко:  Все сегодня воюют против всех  

Сам парад начался с представления в воздухе: высший пилотаж в исполнении авиаторов. Боевые самолеты и вертолеты, причем не только из Беларуси.

Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Фотофакт

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-27


Россияне привезли на парад свои Ми-8 и боевые – разведывательные Ка-52. Эти воздушные машины нового образца называют «аллигаторами». И, конечно, пролетели над трибунами истребители. Кстати, в этом году в параде приняли участие представители восьми государств: кроме России, еще Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-29

Механизированные колонны на 70 % в 2019 году состояли из новинок и модернизированных образцов. Все самое передовое: боевые роботы, наземные и воздушные машины с дистанционным управлением. Конечно, не обошлось без классики. Открыл парад, кстати, по традиции танк Т-34. Показали и пожалуй самую заметную новинку последних лет – нашу реактивную систему залпового огня «Полонез». Всего 280 единиц техники.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-32

5 тысяч военнослужащих чеканили шаг в пеших расчетах. В 2018 году дебютировавшие на параде женщины в нынешнем году представительство увеличили. К представительницам Вооруженных Сил присоединились сотрудницы МВД. И, кстати, на этом параде у девушек была специальная обувь. Чтобы туфельки не теряли.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-35

Впервые в параде знамен пронесли партизанские. И это тоже особенность нынешнего парада. Борьба за свободу страны велась, что называется, на всех фронтах: и в тылу, и на передовой, и в партизанских лесах белорусы вносили вклад в будущую независимость страны.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-38

О героизме, о красоте человеческого подвига зрителям в своей постановке рассказали артисты. Они завершили парад театрализованным эпизодом.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-41

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-43

Музыкальную тему продолжили белорусы по всей стране, исполнив вместе национальный гимн. Это кульминация Дня Независимости.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-46

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ-48

# Беларусь помнит # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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