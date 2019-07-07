Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. День Независимости – без сомнения, главный государственный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе его отметила вся страна. В 2019 году вместе с важнейшей для нас всех датой – 75-летием освобождения Беларуси от фашистской навалы.

В больших городах и на малых родинах – каждый в нашей стране в этот день вспомнил о том, что нельзя забыть. О том великом пути к Победе и тех великих людях, которым мы обязаны жизнью. 3 июля 1944-го Минск был свободен. И нет другой такой даты в нашей истории, которая бы лучше подходила под празднование Дня Независимости. Война – это страшно. Но еще страшнее – несвобода. Потому они погибали, но не сдавались. И потому мы должны помнить. И сделать все, чтобы та война была последней на нашей земле. Корреспондент Екатерина Жилянина – о Дне Независимости под мирным небом. Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия Накануне главного государственного праздника – торжественное собрание во Дворце Независимости. Одна из традиций суверенной Беларуси.

Ветераны на этом празднике – главные гости, им страна обязана своей сегодняшней свободой. И ключевые для государства фигуры – те, кто строит будущее страны. Президент в своем выступлении отмечает: испытания, через которые в военные годы прошел наш народ, проявили несгибаемый белорусский характер, выковали национальную ментальность. А ведь могли поставить точку в истории свободной страны. «История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики

Говоря о подвиге, о долге перед родиной, Александр Лукашенко не обходит стороной актуальную тему. Высказывается о спорах вокруг нового закона о службе в армии. Президент уверен: Родину должны защищать все. «Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии

Армией своей и военной мощью страна вправе гордиться. Парад 3 июля в этом году отложили на вечер. Но с самого утра к монументам и памятным местам продолжали нести цветы.

Ровно 75 лет назад в этот день Минск освободили от захватчиков и оккупантов. Белорусы вспоминали героев, склонивших головы во имя мира на родной земле.

А потом отмечали Победу, праздновали по всей стране. Ведь события 3 июля, по сути, стали переломным моментом в истории Беларуси.

И вот расчеты готовы к старту. К месту парада прибыл главнокомандующий Вооруженных Сил. Александр Лукашенко в своем выступлении еще раз подчеркнул: боеспособность мы укрепляем исключительно для того, чтобы обеспечить мир на своей земле. И еще мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе.

Сам парад начался с представления в воздухе: высший пилотаж в исполнении авиаторов. Боевые самолеты и вертолеты, причем не только из Беларуси. Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Фотофакт



Россияне привезли на парад свои Ми-8 и боевые – разведывательные Ка-52. Эти воздушные машины нового образца называют «аллигаторами». И, конечно, пролетели над трибунами истребители. Кстати, в этом году в параде приняли участие представители восьми государств: кроме России, еще Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая.

Механизированные колонны на 70 % в 2019 году состояли из новинок и модернизированных образцов. Все самое передовое: боевые роботы, наземные и воздушные машины с дистанционным управлением. Конечно, не обошлось без классики. Открыл парад, кстати, по традиции танк Т-34. Показали и пожалуй самую заметную новинку последних лет – нашу реактивную систему залпового огня «Полонез». Всего 280 единиц техники.

5 тысяч военнослужащих чеканили шаг в пеших расчетах. В 2018 году дебютировавшие на параде женщины в нынешнем году представительство увеличили. К представительницам Вооруженных Сил присоединились сотрудницы МВД. И, кстати, на этом параде у девушек была специальная обувь. Чтобы туфельки не теряли.

Впервые в параде знамен пронесли партизанские. И это тоже особенность нынешнего парада. Борьба за свободу страны велась, что называется, на всех фронтах: и в тылу, и на передовой, и в партизанских лесах белорусы вносили вклад в будущую независимость страны.

О героизме, о красоте человеческого подвига зрителям в своей постановке рассказали артисты. Они завершили парад театрализованным эпизодом.