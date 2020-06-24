Хотите установить кондиционер? Как сделать это законно

Лето в самом разгаре. Белорусы изнывают от жары, а потому кондиционеры на фасадах зданий появляются, как грибы после дождя. Правда, их установка, помимо технических особенностей, требует еще и согласования с районным управлением по архитектуре и строительству. Александр Костюкевич, юрист:

Есть у нас постановление Совета Министров №384 от 16 мая 2013 года, где четко регламентирован порядок действий.

И совсем неважно, квартира находится в доме на оживленном проспекте или в тихом спальнике – дополнительное оборудование на фасадах нужно узаконить, ведь неправильно установленный кондиционер портит эстетический вид всего дома. Александр Костюкевич:

Требуется просто подать заявление для физического лица и приложить технический паспорт на квартиру, если вы являетесь собственником. Процедура занимает 15 календарных дней и проводится абсолютно бесплатно. Для юридических лиц то же самое, только еще необходимо предоставить свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо организации.

Администрация может отказать лишь в том случае, если климатический комплекс расположен на каркасных и магистральных улицах, на объектах историко-культурного наследия. Александр Костюкевич:

Если у нас отказ, опять-таки, закон об административных процедурах, статья 30 – обжалование, то же самое в постановлении №384 определен порядок обжалования. Мы сначала жалуемся в вышестоящий орган, потом имеем право обратиться в суд.

Несанкционированная установка техники – и вы обладатель предписания от местных правоохранительных органов или ЖЭСа. Ответственность, к слову, нешуточная. Александр Костюкевич:

Возможно привлечение к административной ответственности по статье 21.13 КоАП, где четко определено, что если изменение балконных рам, перекрашивание, изменение фасадов, установка спутниковых и иных антенн влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа от 2 до 15 базовых величин.