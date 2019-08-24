Арбузы в промышленных масштабах начали выращивать Брестской области. Почему это выгодно?

Новости Беларуси. В Беларуси в 2019 году рассчитывают и на хороший урожай арбузов. Фермеры планируют собрать больше 450 тонн бахчевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспансия некогда диковинных культур продолжается, особенно в южных регионах страны, где под плантации арбузов отводят все больше площадей. В этом году урожай сладкой и сочной ягоды собирают и в Дрогичинском районе. Каким получился первый опыт – узнавал корреспондент Петр Бутрим.

Петр Бутрим, корреспондент:

Выращивать арбузы в промышленных масштабах на Дрогичинской земле только начали. Это, по сути, первый опыт. Но уже получают урожай побольше, чем у соседей – с одного гектара под 30 тонн сладкой и сочной экзотики.

Хотя экзотикой полосатую ягоду на юге Беларуси уже давно не считают. В арбузы на Полесье поверили, кажется, все: хозяйства, фермеры и местные жители. Чтобы вырастить зеленого красавца весом 8-10 килограммов, много труда не понадобится. В помощь не только климат, но и наука. А прибыль с одного гектара может доходить до 15 тысяч рублей.

Валерий Ребковец, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Надо производить то, что приносит сегодня деньги. Потому что одно молоко-мясо, как давал поручение Президент, но на этом не надо останавливаться. Надо искать другие культуры, которые приносят деньги. А эта культура сегодня – импортозамещение.

В Беларусь ежегодно ввозят 25 тысяч тонн импортных арбузов на сумму более 4 миллионов долларов. Выращен самостоятельно пока только каждый 20-й плод на прилавке. Между тем специалисты не сомневаются: завоевать четверть белорусского рынка сочной продукции вполне реально. Главное, чтобы арбузный тренд в хозяйствах продолжал набирать обороты и впредь. А вместе с ним в новую климатическую зону придут и другие южные культуры.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Арбузы – это одно направление бахчевых, это арбузы и дыни. Также мы выращиваем в Гомельской области спаржевую фасоль, сахарную кукурузу. И идет развитие плодовых культур. Наравне с яблоками мы начали садить сады грецкого ореха, фундук.

Под четыре гибрида из России, Турции и Голландии в «Радостовском» отвели 6 гектаров земли. Выращенное всего за три месяца собирают только вручную. Для большинства работников дело это привычное, хоть и не в таких масштабах, ведь сочная ягода прописалась и в местных огородах. Любовь Кравчук витаминным продуктом на исходе лета кормит всю семью.

Любовь Кравчук, жительница агрогородка Радостово:

Да мы уже привыкли. У меня вот зять россиянин, из Питера приезжает и удивляется: как это растут? Растут, говорю. В огороде, смотрите, растут.

А еще гостей удивляет тот факт, что сладкий урожай можно получить без «химии» и лишних добавок. В этом и есть главная особенность белорусской технологии: в ход идут только биологические препараты.

Сергей Волосюк, старший преподаватель Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Собственно, вот это вот обилие сорняков во второй половине вегетации арбуза можно расценивать как признак экологичности. Потому что гербициды не применялись.