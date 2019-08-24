Арбузы в промышленных масштабах начали выращивать Брестской области. Почему это выгодно?

Новости Беларуси. В Беларуси в 2019 году рассчитывают и на хороший урожай арбузов. Фермеры планируют собрать больше 450 тонн бахчевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси в 2019 году рассчитывают и на хороший урожай арбузов. Фермеры планируют собрать больше 450 тонн бахчевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспансия некогда диковинных культур продолжается, особенно в южных регионах страны, где под плантации арбузов отводят все больше площадей. В этом году урожай сладкой и сочной ягоды собирают и в Дрогичинском районе.
Каким получился первый опыт – узнавал корреспондент Петр Бутрим.
Петр Бутрим, корреспондент:
Выращивать арбузы в промышленных масштабах на Дрогичинской земле только начали. Это, по сути, первый опыт. Но уже получают урожай побольше, чем у соседей – с одного гектара под 30 тонн сладкой и сочной экзотики.
Хотя экзотикой полосатую ягоду на юге Беларуси уже давно не считают. В арбузы на Полесье поверили, кажется, все: хозяйства, фермеры и местные жители. Чтобы вырастить зеленого красавца весом 8-10 килограммов, много труда не понадобится. В помощь не только климат, но и наука. А прибыль с одного гектара может доходить до 15 тысяч рублей.
Валерий Ребковец, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:
Надо производить то, что приносит сегодня деньги. Потому что одно молоко-мясо, как давал поручение Президент, но на этом не надо останавливаться. Надо искать другие культуры, которые приносят деньги. А эта культура сегодня – импортозамещение.
В Беларусь ежегодно ввозят 25 тысяч тонн импортных арбузов на сумму более 4 миллионов долларов. Выращен самостоятельно пока только каждый 20-й плод на прилавке. Между тем специалисты не сомневаются: завоевать четверть белорусского рынка сочной продукции вполне реально. Главное, чтобы арбузный тренд в хозяйствах продолжал набирать обороты и впредь. А вместе с ним в новую климатическую зону придут и другие южные культуры.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Арбузы – это одно направление бахчевых, это арбузы и дыни. Также мы выращиваем в Гомельской области спаржевую фасоль, сахарную кукурузу. И идет развитие плодовых культур. Наравне с яблоками мы начали садить сады грецкого ореха, фундук.
Под четыре гибрида из России, Турции и Голландии в «Радостовском» отвели 6 гектаров земли. Выращенное всего за три месяца собирают только вручную. Для большинства работников дело это привычное, хоть и не в таких масштабах, ведь сочная ягода прописалась и в местных огородах. Любовь Кравчук витаминным продуктом на исходе лета кормит всю семью.
Любовь Кравчук, жительница агрогородка Радостово:
Да мы уже привыкли. У меня вот зять россиянин, из Питера приезжает и удивляется: как это растут? Растут, говорю. В огороде, смотрите, растут.
А еще гостей удивляет тот факт, что сладкий урожай можно получить без «химии» и лишних добавок. В этом и есть главная особенность белорусской технологии: в ход идут только биологические препараты.
Сергей Волосюк, старший преподаватель Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:
Собственно, вот это вот обилие сорняков во второй половине вегетации арбуза можно расценивать как признак экологичности. Потому что гербициды не применялись.
Сезон сбора только начался. Белорусские арбузы на рынке появляются значительно позже астраханских и украинских, поэтому конкуренцию проигрывают изначально. С другой стороны, доверие к выращенному на соседней грядке всегда больше. Это заметно по растущему спросу на свое.