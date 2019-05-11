Какими будут лето и зима? Народные приметы на середину мая

Новости Беларуси. 13 мая – Яков. Тёплый вечер и звёздная тихая ночь в этот день предвещали урожайное и ветреное лето, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. 13 мая – Яков. Тёплый вечер и звёздная тихая ночь в этот день предвещали урожайное и ветреное лето, рассказали в программе «Плюс-минус».
А если день тёплый и с дождём – на полях будут обильные хлеба.
Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
14 мая – Еремей Запрягальник. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму.
17 мая – Пелагия Заступница. Приметы гласят: если воробьи перелетают с места на место стайками – к сильному ветру.