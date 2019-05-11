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Какими будут лето и зима? Народные приметы на середину мая

11 мая 2019 17:51
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Новости Беларуси. 13 мая – Яков. Тёплый вечер и звёздная тихая ночь в этот день предвещали урожайное и ветреное лето, рассказали в программе «Плюс-минус»

Какими будут лето и зима? Народные приметы на середину мая-1

А если день тёплый и с дождём – на полях будут обильные хлеба.

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14 мая – Еремей Запрягальник. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму.

Какими будут лето и зима? Народные приметы на середину мая-4

17 мая – Пелагия Заступница. Приметы гласят: если воробьи перелетают с места на место стайками – к  сильному ветру.

# Погода в Беларуси # общество

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