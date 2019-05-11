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На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

11 мая 2019 17:15
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Новости Беларуси. Спорт. Музыка. Единство. 20 тысяч гостей и масштабный фестиваль, который дал старт мероприятиям II Европейских игр. В поддержку континентальных спортивных соревнований выступают популярные белорусские и зарубежные исполнители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-1

Концерты развернулись на трех сценических площадках. Любители спорта также нашли для себя занятия по душе. На фестивале побывал и наш корреспондент Дмитрий Боярович.

Сезон открыт. Первый крупный фестиваль года – на «Динамо». Уже с обеда здесь развлекательные зоны, фуд-корты – полсотни точек еды. До концерта кое-кто успел сыграть в баскетбол, аэрохоккей или сфотографироваться с главным символом приближающихся Европейских игр.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-4

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-6

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-8

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-10

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-12

Песенные и танцевальные баттлы, интерактивные площадки, квесты, фотозоны… Выбрать было из чего. А любителей интеллектуальной разрядки ждали викторины и головоломки, в том числе на иностранном языке.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-15

Дмитрий Боярович, СТВ:
А еще каждый желающий мог окунуться в атмосферу средневековья. Вот такие заводные танцы поднимали настроение перед музыкальным шоу.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-18

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-20

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-22

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-24

Историческую реконструкцию представил главный вуз страны. В роли персонажей из прошлого – нынешние студенты и их руководители.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-27

Евгений Масловский, участник клуба исторической реконструкции:
У меня, допустим, костюм шляхтича.

Стадион «Динамо» собрал больше 20 тысяч зрителей. Билеты раскупили задолго до начала шоу. Кроме, естественно, белорусов, на фестиваль приехали гости из России, Украины, Литвы, Польши, Китая.

Как стадион «Динамо» вам?

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-30

Мне нравится, всё хорошо.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-33

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-35

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-37

На сцене те, кто рвет хит-парады. Открыла шоу Лера Яскевич. Девушка из небольшого белорусского города Богушевска – YouTube-звезда. С 600 тысячами подписчиков.

В Line up – белорусские рокеры «J:МОРС», культовая группа «Каста», которая вывела рэп-жанр на вершину музыкального Олимпа в странах СНГ. Арена подпоет и «Ляписам». Их хиты известны, наверное, каждому. Ну а точку в шоу ближе к полуночи поставит Светлана Лобода.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-40

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске-42

# Фестиваль # общество # Дмитрий Боярович # Евгений Масловский # Фотофакт

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