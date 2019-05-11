На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске
Новости Беларуси. Спорт. Музыка. Единство. 20 тысяч гостей и масштабный фестиваль, который дал старт мероприятиям II Европейских игр. В поддержку континентальных спортивных соревнований выступают популярные белорусские и зарубежные исполнители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концерты развернулись на трех сценических площадках. Любители спорта также нашли для себя занятия по душе. На фестивале побывал и наш корреспондент Дмитрий Боярович.
Сезон открыт. Первый крупный фестиваль года – на «Динамо». Уже с обеда здесь развлекательные зоны, фуд-корты – полсотни точек еды. До концерта кое-кто успел сыграть в баскетбол, аэрохоккей или сфотографироваться с главным символом приближающихся Европейских игр.
Песенные и танцевальные баттлы, интерактивные площадки, квесты, фотозоны… Выбрать было из чего. А любителей интеллектуальной разрядки ждали викторины и головоломки, в том числе на иностранном языке.
Дмитрий Боярович, СТВ:
А еще каждый желающий мог окунуться в атмосферу средневековья. Вот такие заводные танцы поднимали настроение перед музыкальным шоу.
Историческую реконструкцию представил главный вуз страны. В роли персонажей из прошлого – нынешние студенты и их руководители.
Евгений Масловский, участник клуба исторической реконструкции:
У меня, допустим, костюм шляхтича.
Стадион «Динамо» собрал больше 20 тысяч зрителей. Билеты раскупили задолго до начала шоу. Кроме, естественно, белорусов, на фестиваль приехали гости из России, Украины, Литвы, Польши, Китая.
Как стадион «Динамо» вам?
Мне нравится, всё хорошо.
На сцене те, кто рвет хит-парады. Открыла шоу Лера Яскевич. Девушка из небольшого белорусского города Богушевска – YouTube-звезда. С 600 тысячами подписчиков.
В Line up – белорусские рокеры «J:МОРС», культовая группа «Каста», которая вывела рэп-жанр на вершину музыкального Олимпа в странах СНГ. Арена подпоет и «Ляписам». Их хиты известны, наверное, каждому. Ну а точку в шоу ближе к полуночи поставит Светлана Лобода.