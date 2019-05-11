На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

Новости Беларуси. Спорт. Музыка. Единство. 20 тысяч гостей и масштабный фестиваль, который дал старт мероприятиям II Европейских игр. В поддержку континентальных спортивных соревнований выступают популярные белорусские и зарубежные исполнители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерты развернулись на трех сценических площадках. Любители спорта также нашли для себя занятия по душе. На фестивале побывал и наш корреспондент Дмитрий Боярович.

Сезон открыт. Первый крупный фестиваль года – на «Динамо». Уже с обеда здесь развлекательные зоны, фуд-корты – полсотни точек еды. До концерта кое-кто успел сыграть в баскетбол, аэрохоккей или сфотографироваться с главным символом приближающихся Европейских игр.