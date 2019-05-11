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Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

11 мая 2019 17:02
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Новости Беларуси. На неделе потеплеет, но без ненастья не обойдётся, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под влиянием тёплой неустойчивой воздушной массы.

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Лишь днём в западных районах погоду будет диктовать малоактивный атмосферный фронт. Со вторника погода в Беларуси окажется под властью тёплой неустойчивой воздушной массы с территории Украины.

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Центральная майская неделя стартует умеренно тёплой погодой. Местами соберутся кратковременные дожди.

При этом температурный фон в ночные часы будет находиться в пределах от +6 до +13, а днём составит от +16 до +23.

Ближе к середине недели станет на 2-3 градуса прохладнее, но дневная температура ожидается в пределах от +13 до +20, а на юге нашей страны будет до +21 +24.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова

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