Как выбрать рассаду помидоров? Ориентируйтесь на тип листа. Советы Ивана Русских

Новости Беларуси. Король грядок. Томат – самая топовая культура белорусских огородов. По оценкам селекционеров, сегодня в мире насчитывается свыше 10 тысяч разновидностей этой культуры.

Наиболее распространена привычная нам форма листа. У учёных она называется «диким» типом.

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения: Разнообразие томатов поражает воображение. Сложно найти другое огородное растение с таким обилием сортов: и высокие, и низкие, и крупные, и мелкие, и ранние, и поздние. Однако среди томатов существуют некоторые всё ещё редкие разновидности, о которых стоит знать каждому огороднику. Сегодня мы расскажем вам о разнообразии форм листьев у томатов.

Многие огородники, которые впервые сталкиваются с сортами с таким типом листа, начинают даже переживать: не посеяли ли они перцы вместо томатов.

Большинство сортов, с которыми сталкиваются огородники, как раз обладают именно такой формой листа.

Сорта этой группы обладают не только необычной формой листа, но они также характеризуются толерантностью к фитофторе.

Используйте этот тип, если вы хотите поменьше заниматься обработками против болезней.

Густое опушение на растениях сортов этого типа обуславливает высокий уровень устойчивости к засухе. Ведь опушённые листья испаряют гораздо меньше влаги. Итак, приобретая рассаду для посадки в своём огороде, ориентируйтесь не только на скороспелость, размер, форму плодов томата, но также на тип листа для того, чтобы подобрать оптимальный ассортимент для посадки именно на вашем участке.