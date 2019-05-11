Как выбрать рассаду помидоров? Ориентируйтесь на тип листа. Советы Ивана Русских
Новости Беларуси. Король грядок. Томат – самая топовая культура белорусских огородов. По оценкам селекционеров, сегодня в мире насчитывается свыше 10 тысяч разновидностей этой культуры.
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Как правильно выбрать рассаду помидоров, рассказали в программе «Плюс-минус».
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Разнообразие томатов поражает воображение. Сложно найти другое огородное растение с таким обилием сортов: и высокие, и низкие, и крупные, и мелкие, и ранние, и поздние. Однако среди томатов существуют некоторые всё ещё редкие разновидности, о которых стоит знать каждому огороднику. Сегодня мы расскажем вам о разнообразии форм листьев у томатов.
Наиболее распространена привычная нам форма листа. У учёных она называется «диким» типом.
Большинство сортов, с которыми сталкиваются огородники, как раз обладают именно такой формой листа.
К необычным типам листа у томата относят картофельный лист.
Многие огородники, которые впервые сталкиваются с сортами с таким типом листа, начинают даже переживать: не посеяли ли они перцы вместо томатов.
Сорта этой группы обладают не только необычной формой листа, но они также характеризуются толерантностью к фитофторе.
Используйте этот тип, если вы хотите поменьше заниматься обработками против болезней.
Густое опушение на растениях сортов этого типа обуславливает высокий уровень устойчивости к засухе. Ведь опушённые листья испаряют гораздо меньше влаги. Итак, приобретая рассаду для посадки в своём огороде, ориентируйтесь не только на скороспелость, размер, форму плодов томата, но также на тип листа для того, чтобы подобрать оптимальный ассортимент для посадки именно на вашем участке.