Каким Минск будет в ближайшем будущем? В столице прошло общественное обсуждение генплана города

Новости Беларуси. Минск территориально расти не будет. О перспективах развития города говорили 14 октября во время презентации усовершенствованного генплана столицы. Его подготовка шла несколько лет. И теперь документ вынесен на общественное обсуждение.

Минск территориально расти не будет, – отвечает на самый важный вопрос главный архитектор города. А вот этажность домов увеличится.

Павел Лучинович, главный архитектор комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома:

Высотное строительство – это мощнейший толчок для развития в общем строительной индустрии. Минск – это столица республики. И, конечно, высотное строительство подчеркивает столичный статус города. Я уверен в том, что высотные здания (и жилые, и общественные, в основном – общественные), конечно, в городе будут появляться.

На общественных обсуждениях всегда многолюдно. Минчан волнует актуальный вопрос – сноса частного сектора.

Максим Лобанок, главный специалист УП «Минскградо»:

Больше всего вопросов у нас идет по улице Богдановича. Это улицы Комаровское кольцо, Собинова и так далее. Здесь в осиновом снос усадебной застройки. И улица Орловская в районе улицы Старовиленская, где тоже можно видеть, что большая часть усадебной застройки идет под снос и намечается строительство многоэтажного жилья.

От стопроцентной ликвидации частного сектора в столичной мэрии отказались. Однако вдоль важных транспортных артерий, по линии строительства веток метрополитена отселять жителей все-таки будут.

Павел Лучинович, главный архитектор комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома:

На 70% в городе сохраняется усадебная застройка, то есть люди смогут и развивать свои дома, и реконструкцию делать. Это для города тоже развитие.

В перспективе город планируется даже разделить на функциональные зоны – по примеру большинства европейских столиц. Знаковые сооружения станут своего родом катализатором. Например, в районе «Минск-Арены» сконцентрируются спортивные объекты, на месте городского аэропорта появится новый финансовый центр «Минск-Мир».

В ближайшей перспективе городские власти обещают замкнуть первое транспортное кольцо: последний участок соединит улицу Кальварийскую и проспект Дзержинского. Таким образом, Домашевский переулок превратится в полноценную скоростную магистраль. Власти планируют таким образом разгрузить центр города и вывести из него грузовые и транзитные автомобили.

Продолжится работа и под землей. Вслед за третьей линией планируется построить кольцевую ветку метро. Таким образом решат сразу две задачи: улучшение общественного транспортного сообщения, которое, в свою очередь, позволит автовладельцам отказаться от личного и оставлять машины на перехватывающих парковках на въезде в город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.