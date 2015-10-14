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Более двух десятков женщин наградили Орденом матери 14 октября в Минске

14 октября 2015 14:13
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Новости Беларуси. Самые теплые поздравления самому дорогому человеку на земле. В Беларуси сегодня, 14 октября, День матери. В нашей стране этот праздник отмечают уже в 20-й раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время высшей награды материнской доблести – Ордена матери – удостоены свыше 8 тысяч женщин, которые родили и воспитали пятерых и более детей. Всю неделю они были в центре особого внимания. Их чествовали, награждали, вручали подарки, говорили слова благодарности.

Исключением не станет и этот день. Так, сегодня на Витебщине поздравляют мам, у  которых праздник совпал с рождением ребенка. А в столице более двух десятков женщин награждают Орденом матери.

Ольга Апанасевич, многодетная мама:
Дети дают тебе это ощущение, очень приятное – их теплота, их ручки, какие слова говорят, как все начинается снова и снова.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Когда в зале находится столько мам, у которых пять детей и больше, только положительные эмоции, положительная энергетика!

# общество # Многодетные семьи в Беларуси # Андрей Шорец

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