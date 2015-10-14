В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложили капсул с землей с мест погребения воинов-белорусов, погибших вдали от Родины

Новости Беларуси. 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых прошла торжественная церемония захоронения капсул с землей с мест погребения воинов-белорусов, погибших вдали от Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время церемонии Митрополит Минский и Заславский Павел прочитал молитву, окропил капсулы и ниши святой водой. Свое почетное место заняли 39 сосудов с землей.

Это событие – финальный этап акции «Восстановление святынь Беларуси». Почти три тысячи волонтеров присоединились к благоустройству полуразрушенных церквей и обустройству прихрамовых территорий. Также прошло 4 экспедиции по местам боев и гибели белорусов в Германии, Австрии, Венгрии и Польши. Оттуда привезли землю для капсул, которые и заложили в крипте храма-памятника.

Виктория Меннанова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Неслучайно мы выбрали дату подведения итогов республиканской акции 14 октября, поскольку сегодня великий православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы и День матери в Республике Беларусь. Мы ценим духовные ценности и воспитываем в нашей молодежи моральные качества. Поэтому мы специально выбрали именно эту дату.

Павел, митрополит Минский и Заславский, патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодня время от времени то в одной стране, то в другой мы слышим о том, что происходят кровопролития, столкновения. И мы начинаем понимать только тогда, когда мы что-то теряем. Вот тогда мы начинаем осознавать, что же мы все-таки имели. Так вот сегодня мы вспоминаем наших героев. Они отдали свои жизни, но память о них не должна никогда умирать.