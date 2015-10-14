Подготовка к отопительному сезону проходила в плановом режиме – Министерство ЖКЖ

Новости Беларуси. Новые технологии к осенне-зимнему сезону внедряют и коммунальные службы страны. Так, большинство многоэтажек оснастили системами автоматического регулирования тепла. Это позволит жильцам существенно сэкономить на платежах за отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации технические службы прибудут на место аварии в течение 30 минут. В состоянии постоянной готовности по всей стране так же несут дежурство 14 передвижных котельных и почти 300 мобильных источников электроснабжения.

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В этом отопительном сезоне плановые мероприятия, которые были предусмотрены: ремонт кровли, стыков, силами Министерства выезды на места, проверка тепловых пунктов, показали, что недостатки в данной работе есть. Однако эти недостатки вызваны чисто организационными моментами. То есть не нежеланием, невозможностью организовать работу на должном уровне. Каких-то системных и наболевших вопросов в ходе этого обнаружено не было. Все проходило в плановом режиме. Все недостатки устранялись.